JAKARTA - Perusahaan ritel nomor satu di Amerika Serikat (AS) Best Buy menerapkan strategi pertumbuhan Renew Blue ke depannya untuk menghadapi peritel online.

Strategi itu sebagai kelanjutan New Blue yang mampu memperkuat performa perusahaan. C hairman dan CEO Hubert Joly mengatakan, transformasi Renew Blue meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperbaiki bagian yang kurang atau rusak.

“Membangun apa yang kita usahakan, kita terkejut dengan banyak ke sempatan dalam babak berikutnya,” tuturnya.

Joly menjelaskan babak baru pertum buhan di mana Best Buy membantu pelanggan untuk menemukan passion dan memperkaya kehidupan mereka dengan bantuan teknologi. “Banyak ide dan kesempatan menjadi strategi baru,” katanya.

Strategi ter se but telah bekerja dengan baik dalam mengatasi permasalahan fundamental, yakni pen jual an negatif dan penurunan tingkat pendapatan operasional.

Best Buy juga melihat jangka panjang pada 2020. Mereka akan fokus menghidupkan ling kungan dengan penuh kesempatan, meng utama kan inovasi, dan me me nuhi kebutuhan pelanggan. Hingga Februari lalu, penjualan Best Buy meningkat 9%.

Menurut Chief Financial Office Best Buy Corie Barry, pencapaian tersebut meru pakan hasil strategi yang kuat dengan mengombi nasikan ketersediaan produk yang lebih baik.

“Itu juga didukung kepercayaan konsumen yang masih se hat dan kondisi mikro yang menguat,” paparnya.

Barry mengatakan faktor pertumbuhan penjualan elektronik di sektor per mainan dan lingkungan yang kompetitif mendukung performa tepat Best Buy.

“Kami juga diuntungkan dengan penurunan dari kompetitor,” katanya. Dikuatkan oleh Joly, dirinya juga senang dengan hasil yang kuat dari performa Best Buy.

“Kami bangga dengan pertumbuhan penjualan mencapai 9%,” tuturnya.

Dia menjelaskan, pelanggan memberikan respons positif terhadap strategi 2020 yang diterapkan Best Buy. “Tingkat energi dan dedikasi melayani pelanggan masih saya lihat di perusahaan ini. Itu sungguh meng ins pirasi. Saya berterima kasih kepada se mua karyawan atas kerja keras ini,” ucap Joly.

Tahun lalu beberapa prioritas Renew Blue yang dijalankan Best Buy antara lain membangun posisi industri yang kuat serta kemampuan multikanal untuk mendorong bisnis yang ada. Best Buy menerapkan sejumlah inisiatif, baik dalam merchandising, pemasaran, digital, toko, layanan, maupun rantai pasok.

Prioritas lain adalah mendorong efisiensi dan pengurangan biaya. Perusahaan juga memprakarsai sejumlah inisiatif kunci guna mendorong pertumbuhan dan diferensiasi pada masa depan.

Kemunculan Internet of Things memberikan cara teknologi baru yang membuat model operasi Best Buy semakin re levan bagi pelanggan.

Berencana Tutup 250 Gerai Ponsel Best Buy berencana akan menutup 250 gerai mini yang menjual ponsel di mal-mal di Negeri Paman Sam. Itu salah satu cara agar perusahaan tetap un tung dan bersaing di tengah kom petisi yang ketat. Gerai-gerai ponsel itu sebenarnya hanya berkontribusi 1% dari pendapatan perusahaan, tetapi kebijakan penutupan itu ber tu juan seba gai penyelamatan secara keseluruhan. Perusahaan ritel berbasis di Mineapolis itu mengaku akan tetap melanjutkan penjualan pon sel melalui 1.000 gerai besar dan online. Keputusan itu juga tidak berdampak terhadap 52 gerai pon sel di Kanada. Best Buy mulai membuka gerai ponsel sejak satu dekade lalu sebelum Apple meluncurkan iPhone. “Margin keuntungan bisnis penjualan ponsel itu sebenarnya cukup tinggi,” kata Joly, dilansir Reuters. “Pada 2018 yang bergerak cepat dan bisnis ponsel yang sudah matang, margin keuntungan bisa ditekan, dan biaya operasional gerai kecil lebih tinggi dibandingkan toko yang lebih besar,” ujarnya. Perusahaan tersebut menolak membeberkan berapa banyak karyawan yang akan terkena dampak keputusan penutupan tersebut. Best Buy akan membantu para karyawan yang dipecat untuk mencari pekerjaan dalam kurun waktu tiga bulan. Sejak enam tahun lalu, Best Buy ha rus berjuang keras dengan menurunnya penjualan dan merosotnya keuntungan di sektor komersial. Mereka terseok-seok dengan ritel online. Mereka segera bangkit untuk meningkat kan pelayanan dan berkompetisi dengan Amazon.com yang menawarkan harga lebih murah. “Kami tetap percaya diri mem pertahankan pelanggan dan mentransformasi menjadi toko yang lebih besar,” ujar Joly. Dia juga mengungkapkan tentang per ubahan menuju bis nis online yang kuat. Best Buy didirikan Rihard M Schulze. Majalah Forbes menempatkan Schulze pada peringkat 722 orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan mencapai USD2,4 miliar. Schulze pernah berkarier sebagai anggota militer. Ia bertugas di Angkatan Udara di Minnesota. Setelah itu, ia bekerja sebagai penjual alat elektronik. Hingga pada 1966, Schulze mendirikan toko perlengkapan audio bernama Sound of Music di Saint Paul. Toko itu berkembang justru dihantam tornado. Setelah berganti nama menjadi Best Buy dan ber ubah konsep menjadi superstore, bisnis tersebut berkembang pesat. Format bisnis super store sangat populer dan cabang Best Buy berkembang pesat. Kemudian, Schulze pun menambah kom puter dan peralatan dapur ke Best Buy. Hingga pada Mei 2012, Schulze mundur sebagai chairman Best Buy. Pada Maret 2013, Best Buy mengumumkan Schulze kembali bergabung dengan mereka dengan jabatan chairman emeritus.(Andika Hendra)