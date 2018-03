JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi, yakni sinkronisasi izin antara pemerintah pusat dan daerah. Jika hal tersebut dapat terealisasi, diyakini peringkat Indonesia bukan lagi nomor dua melainkan pertama sebagai negara terbaik untuk investasi.



Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, sebenarnya iklim investasi di Indonesia saat ini sudah baik, terlihat dari ranking Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan memulai berusaha Indonesia yang makin membaik, dari sebelumnya di atas 100 sekarang bertengger di peringkat 72. Kemudian, lanjut dia, seluruh lembaga pemeringkat internasional, sudah memberikan penilaian layak investasi, di mana terakhir S&P memberikan peringkat invesment grade.

Baca Juga: Indonesia Peringkat 2 Negara Terbaik untuk Investasi

"Jadi itu indikasi bahwa iklim investasi kita menunjukan perbaikan, perusahaan kita kemampuan bayar makin baik, dengan dipermudah peraturan pemerintah, saya rasa sangat positif," tuturnya, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (6/3/2018).



Hanya saja, Kadin masih optimis Indonesia sanggup menempati peringkat pertama sebagai negara terbaik untuk investasi, yang saat ini ditempati Filipina. Asalkan, kata Rosan, PR utama tadi, yaitu kebijakan antar pusat dan daerah diperkuat.



"Kalau saya ingin nomor satu. Kalau mereka pantes nomor dua, kita bilang pantesnya nomor satu. Tapi itu, PR harus dikuatkan," ujarnya.

Baca Juga: Indonesia Peringkat 2 Negara Terbaik Investasi, Menteri Jonan: Itu Fokus Presiden

Asal tahu saja,  dalam laporan US News bertajuk 2018 Best Countries yang mengidentifikasi negara terbaik untuk berinvestasi pada 2018. Salah satunya Indonesia menduduki peringkat nomor dua sebagai negara terbaik untuk investasi.



Laporan US News berdasarkan pada survei terhadap 21.000 orang di seluruh dunia dari 80 negara. Kepada mereka diberikan 65 indikator penilaian, dengan fokus utama pada 8 aspek yaitu kewirausahaan, stabilitas ekonomi, regulasi perpajakan, inovasi, tenaga kerja terampil, penguasaan teknologi, dinamika sosial politik dan korupsi.

(ulf)

(rhs)