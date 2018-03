JAKARTA - Apartemen disebut-sebut menjadi hunian yang paling cocok untuk generasi milenial. Pasalnya, hal tersebut menjadi hal yang paling rasional di bandingkan harus membeli hunian rumah tapak.



Country General Manager Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, alasan apartemen menjadi hunian yang paling cocok adalah karena harga. Dibandingkan dengan rumah tapak di tengah kota seperti Jakarta, Bandung ataupun kota besar lainnya, apartemen jauh lebih ekonomis.



"Lebih ke harga saja karena kalau beli rumah landed itu sulit. Apalagi rumah pertama mau beli landed itu berat sekali," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (6/3/2018).

Sebagai salah satu contohnya lanjut Untung, untuk harga termurah hunian landed (rumah) baru di Jakarta sudah mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Sedangkan untuk rumah bekas pakai (second) termurah di Jakarta sudah berada di kisaran Rp1 miliar.



Ada beberapa daerah Jakarta yang memiliki harga termurah yakni di wilayah Jakarta Utara dan juga Jakarta Timur. Rumah itu pun dijual dengan harga rata-rata Rp1 miliar.



"Lokasi rumah murah di Jakarta sudah habis. Kalau murah second di Jakarta Rp1 miliar paling murah, kalau rumah second ada di bawah itu tapi tanahnya kecil banget dan lokasinya di dalam gang, dan gangnya sempit. Jadi itu macem-macem," jelasnya.

Menurut Untung, mahalnya hunian di Jakarta dikarenakan harga tanah yang sangat mahal. Menurut catatannya, harga tanah termurah di Jakarta sudah menyentuh harga Rp10 juta per meternya.



"Tanah di Jakarta sudah diatas Rp10 juta per meter. Kalau rumah murah itu sudah diatas Rp10 juta per meter jadi ya kalo rumah 60 meter aja udah Rp600 juta itu untuk tanah kosong belum lagi bangunannya," ucapnya.



Selain apartemen lanjut Untung, dirinya menyarankan kepada generasi milenial untuk mencari hunian di luar wilayah kota besar. Sebagai salah satu contohnya adalah daerah penyangga Jakarta yakni Bogor hingga Depok. Biasanya, kata dia, harga hunian di wilayah tersebut masih relatif lebih murah.



"Yang masih agak terjangkau (kalau di Jakarta) itu daerah Selatan daerah Depok sampai Bogor sama ke arah timur, kalau ke Barat relatif lebih tinggi harganya," ucapnya.

