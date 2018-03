JAKARTA - Harga minyak mentah yang tinggi membuat Badan Usaha Penyedia dan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) antara Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.



Hal tersebut membuat disparitas harga BBK jenis Pertamax dengan BBM penugasan, seperti Premium semakin tinggi. Premium dijual Rp6.450 per liter, sedangkan Pertamax Rp8.900 per liter.



Komite BPH Migas Hendry Ahmad menilai, disparitas harga tersebut bisa mendorong masyarakat mencari bensin yang lebih murah, kemungkinan yang terjadi, masyarakat akan kembali ke Premium.



"Disparitas harga kan naik, non subsidi naik. Kalau meningkatkan BBM yang pasti masyarakat cari yang murah," tuturnya, di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Oleh karena itu, BPH Migas mewanti-wanti Pertamina untuk tetap menyalurkan dan menyediakan BBM penugasan jenis Premium di masyarakat.



Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas tentang Alokasi Volume Penugasan dan Penyalur PT Pertamina untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Tahun 2018, alokasi volume penugasan pada Pertamina (Persero) yang diberikan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian tahun ini sebesar 7,5 juta kiloliter (kl) dengan rincian per Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.



"Kita bicara pada Pertamina, yang penting jangan sampai ada kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Walaupun kuota 7,5 juta kl, dan masih ada kebutuhan kita minta Pertamina penuhi," tuturnya.

Dia menegaskan, kuota yang sudah di seluruh wilayah sebaiknya juga tidak ditahan penyalurannya. Ketika kebutuhan meningkat, maka Pertamina harus bersedia menyiapkan kebutuhan bensin.



"Paling tidak kuota ditetapkan dibagikan, jangan mengambil keputusan sendiri. Bagaimana ke depan ternyata ada kebutuhan meningkat, bisa saja terjadi," ujarnya.

