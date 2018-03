NEW YORK - Bursa saham Amrika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Kamis pagi waktu setempat, setelah ketakutan perang dagang global mulai reda, menyusul tanda-tanda bahwa Presiden Donald Trump akan mengecualikan mitra dagang utama untuk pengenaan tarif baja dan aluminium.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 53,09 poin atau 0,21 % ke 24.854,45.



Adapun Indeks S & P 500 naik 5,52 atau 0,20% ke 2.732,32. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq bertambah 24,92 poin atau 0,34% ke 7.421,57.



Sementara itu pada perdagangan kemarin, bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah perdebatan tarif impor yang sedang berlangsung di Amerika Serikat.



Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 82,76 poin atau 0,33% menjadi ditutup pada 24.801,36 poin. Indeks S&P 500 mengalami penurunan 1,32 poin atau 0,05% menjadi berakhir di 2.726,80 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 24,64 poin atau 0,33% menjadi 7.396,65 poin.



Pasar ekuitas AS mengurangi beberapa kerugian pada akhir perdagangan Rabu, 7 Maret 2018 setelah Gedung Putih mengisyaratkan Kanada dan Meksiko dapat dibebaskan dari rencana tarif yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Trump diperkirakan akan merilis rincian lebih lanjut mengenai tarifnya akhir pekan ini.

(ulf)

(rhs)