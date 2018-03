JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat. Rupiah Pagi ini sempat menyentuh Rp13.800 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 25 poin atau 0,18% ke level Rp13.791 per USD. Mengawali pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.785 per USD-Rp13.806 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 10 poin atau 0,07% menjadi Rp13.790 per USD. Dalam data Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.778 per USD hingga Rp13.795 per USD.

Seperti diketahui, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor menunggu lebih banyak rincian mengenai rencana tarif Presiden Donald AS Donald Trump.

Dolar AS mendapat dukungan setelah Gedung Putih mengisyaratkan bahwa Kanada dan Meksiko dapat dibebaskan dari rencana tarif yang diajukan oleh Trump, yang diperkirakan akan merilis rincian lebih lanjut akhir pekan ini.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,58% menjadi 90,163 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2307 dari USD1,2405 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke USD1,3803 dari USD1,3894 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7792 dari USD0,7817.

Dolar AS dibeli 106,23 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,08 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9514 franc Swiss dari 0,9436 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2902 dolar Kanada dari 1,2927 dolar Kanada.

(rzy)