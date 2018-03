JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini bergerak mixed. Meskipun sempat menembus level Rp13.800 per USD, Rupiah kembali turun ke Rp13.700 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 19 poin atau 0,14% menjadi Rp13.797 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah, berada di angka Rp13.771-Rp13.806 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 5 poin atau 0,04% menjadi Rp13.785 per USD. Pada perdagangan hari ini, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.770 per USD hingga Rp13.795 per USD.

Sedangkan Bank Indonesia (BEI) dalam kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor mencatat Rupiah melemah 20 poin. Kurs tengah BI berada di angka Rp13.794 per USD dari sebelumnya Rp13.774 per USD.

Adapun harga jual yang ditawarkan oleh BI, berada di angka Rp13.863 per USD. Sementara untuk harga beli berada di angka Rp13.725 per USD.

(mrt)