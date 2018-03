BANDUNG - MNC Asset Management mengggelar sosialisasi dan edukasi di hadapan komunitas wanita mengenai pentingnya berinvestasi reksa dana. Acara sosialisasi kali ini, di gelar di Resto Raja Rasa di Jalan Terusan IR Sutami, Bandung.

Kali ini, acara MNC Asset di kenalkan pada Setra Duta Women's Community.  Penting perkenalan edukasi soal reksa dana, karena melihat pertumbuhan pengusaha wanita di Indonesia yang berpotensi menjadi market dalam meningkatkan literasi mengenai investasi pasar modal.

Hal tersebut di sampaikan Branch Manager MNC Asset Management Bandung Joelia Ratnasari.



"Perempuan itu penting karena baik secara pribadi di harus paham tentang investasi. Sebagai istri juga dia harus paham karena dia mengelola keuangan keluarga jadi kenapa sasarannya wanita, menjadi bagian yang amat penting untuk menjadi marketing bagi kita target market, untuk kita melakukan edukasi dan sosialisasi supaya dia bisa berinvestasi dengan benar," kata Joelia di Bandung, Jumat (9/3/2018).

Edukasi serta sosialisasi soal reksa dana dikatakan Joelia cukup penting untuk diketahui. Pasalnya, reksa dana itu bagian dari instrumen investasi di pasar modal yang banyak orang belum tahu.



"Investor pasar modal saja di Indonesia khususnya reksa dana itu masih sangat kecil jadi kita mau melakukan sosialisasi reksa dana supaya orang paham dengan benar reksa dana investasi yang bagaimana, bagaimana cara membeli risikonya gimana, dan itu semua orang menjadi target, artinya kalau kita sekarang melakukan ini di komunitas, itu karena biasanya di komunitas berkumpul banyak orang jadi kita tidak one by one. Satu presentasi kita bisa kasih sosialisasi ke banyak orang," tandasnya.

Sementara itu, untuk produk reksa dana, MNC sendiri, produk yakni MNC Asset Management (MAM). MAM adalah perusahaan jasa keuangan milik MNC Group yang tergabung dalam MNC Financial Services. MNC Asset Management berperan sebagai manajer investasi dalam pengelolaan dana melalui investasi di pasar modal.



MNC Asset Management memperoleh izin dari OJK (d.h. BAPEPAM & LK) pada 25 Mei 2000 dan pada 14 Januari 2011 mengganti namanya dari Bhakti Asset Management menjadi MNC Asset Management. MNC Asset Management memiliki berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah individu maupun institusi yaitu reksa dana: Pasar Uang (MNC Dana Lancar dan MNC Dana Syariah Barokah), Pendapatan Tetap (MNC Dana Likuid, MNC Dana Syariah, MNC Dana Dollar, MNC Dana SBN), Campuran (MNC Dana Kombinasi, MNC Dana Kombinasi Icon, MNC Dana Kombinasi Konsumen, MNC Dana Syariah Kombinasi), Saham & Indeks (MNC Dana Ekuitas, MNC Dana Syariah Ekuitas, Indeks MNC36), Reksa Dana Terproteksi.

(kmj)