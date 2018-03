NEW YORK - Indeks berjangka saham Amerika Serikat (AS) menguat, setelah data gaji menunjukkan kenaikan upah pada Februari. Selain itu, adanya harapan pendinginan kenaikan inflasi yang lebih cepat.

Rata-rata pendapatan per jam naik tipis empat sen atau 0,1% menjadi USD26,75 di bulan Februari, sebuah penurunan dari kenaikan 0,3% di bulan Januari. Hal itu menurunkan kenaikan rata-rata per jam rata-rata per tahun menjadi 2,6% dari 2,8% pada Januari.

Dow e-minis naik 77 poin atau 0,31%, dengan 28.856 saham berpindah tangan. Indeks S&P 500 e-minis naik 7 poin atau 0,26%, dengan 183.370 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 naik 22,5 poin atau 0,32%, dengan 33.651 saham diperdagangkan.

Di sisi lain, pertumbuhan pekerjaan AS melonjak pada Februari, mencatat kenaikan terbesar dalam lebih dari 1,5 tahun, namun perlambatan kenaikan upah menunjukkan peningkatan inflasi secara bertahap tahun ini.

Departemen Tenaga Kerja Amerika mencatat, nonfarm payrolls melonjak 313.000 pekerjaan bulan lalu, didorong oleh kenaikan terbesar dalam pekerjaan konstruksi sejak 2007. Kenaikan gaji tahun lalu adalah yang terbesar sejak Juli 2016 dan jauh di atas sekitar 100.000 pekerjaan per bulan yang perlu diciptakan ekonomi untuk mengikuti pertumbuhan populasi usia kerja.

Tingkat pengangguran tidak berubah pada tingkat terendah 17 tahun di 4,1% pada bulan Februari karena lebih banyak orang memasuki angkatan kerja sebagai tanda kepercayaan di pasar pekerjaan. Pekan kerja rata-rata rebound menjadi 34,5 jam setelah turun menjadi 34,4 jam di Januari.

(mrt)