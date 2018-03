JAKARTA - Harga emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) hari ini turun Rp1.000 per gram. Dengan demikian, harga emas Antam 1 gram dijual Rp650.000 per gram dari harga sebelumnya Rp651.000 per gram.

Sementara, harga pembelian kembali alias buy back juga turun Rp2.000 per gram menjadi Rp574.000 per gram dari harga sebelumnya Rp576.000 per gram.

Perdagangan hari ini, Jumat (9/3/2018), harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.263.000 dengan harga per gram Rp631.500. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.568.500 dengan harga per gram Rp627.200.

Harga emas 3 gram dipatok Rp1.877.000 dengan harga per gram Rp625.667. Harga emas 4 gram senilai Rp2.492.000 dengan harga per gram Rp623.000. Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.104.000 dengan harga per gram Rp620.800. Harga emas 10 gram dijual Rp6.134.000 dengan harga per gram Rp613.400.

Harga emas 25 gram Rp15.235.000 dengan harga per gram Rp609.400. Harga emas 50 gram sebesar Rp30.358.000, dengan harga per gram Rp607.160.

Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp60.590.000, dengan harga per gram Rp605.900. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp151.178.000, dengan harga per gram Rp604.712, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp302.064.000 dengan harga per gram Rp604.128.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.624.000 dengan harga per gram sebesar Rp662.400, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.824.000 dengan harga per gram sebesar Rp641.200.

(dni)