JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian ESDM akhirnya mengeluarkan aturan harga batu bara untuk alokasi dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri 1395 tahun 2018 yang terdiri dari beberapa pokok, salah satunya harga batu bara untuk kebutuhan PT PLN (Persero) menjadi USD70 per ton.

Terbitnya aturan ini setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait harga acuan batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, keputusan ini dikeluarkan setelah melalui banyak pertimbangan. Terutama ini karena komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019.

"Pemerintah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri terkait dengan harga listrik maka menetapkan harga batu bara USD70 per ton," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 9 Maret 2018.

Selain itu, Agung menjelaskan penertapan harga fix ini juga setelah melakukan kordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) serta pengusaha di bidang Mineral dan batu bara (Minerba).

"Sudah melalui diskusi panjang dengan APBI dan teman-teman di Minerba. Kami mempertimbangkan dua sisi PLN dan pengusaha juga," jelasnya.

Agung menjelaskan, dengan kenaikan harga batu bara saat ini, maka PLN membeli sebesar USD101 per ton. Dengan harga mahal ini tentu PLN tidak mampu harus menahan tarif listrik hingga 2019 karena 57% bahan primer listrik adalah batu bara.

"Sudah dibuat Kepmennya, yaitu Kepmen 1395 tahun 2018 di mana pokok pentingnya adalah, maka ditetapkan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, untuk pembangkit ditetapkan fix USD70 per ton," ungkap Agung.

Menurutnya, harga batu bara fix ini ditetapkan setelah sebelumnya telah dikeluarkan dua aturan yakni PP 18 tahun 2018 tentang perubahan ke-5 PP 51 2014 dan Permen 19 tahun 2018 tentang perubahan kedua Permen ESDM nomor 7 tahun 2017. Namun, aturan terbaru yakni Kepmen yang akan berlaku hingga Desember 2019. Artinya komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listri hingga 2019 akan dilakukan.

Sementara itu, dia menjelaskan harga batu bara USD70 per ton ini akan berlaku saat harga batu bara tinggi. Namun jika nantinya harga batu bara ada di bawah USD70 per ton atau USD60 per ton maka akan di ambil yang paling rendah. Artinya akan mengikuti perubahan harga batu bara dunia.

"Apabila kemudian HBA di bawah USD70, di ambil yang rendah. Misalnya nanti HBA USD60, maka yang dipakai adalah USD60 untuk pembelian oleh PLN," tukasnya.

Berikut adalah poin penting yang ada di Kepmen nomor 1395 tahun 2018:

1. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (9/3/2018) menetapkan harga batu bara untuk kelistrikan nasional, melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 Tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

2. Keputusan Menteri ESDM dimaksud, mempertimbangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

3. Pemerintah menetapkan harga jual batu bara untuk PLTU dalam negeri sebesar USD 70 per ton untuk nilai kalori 6.322 GAR atau menggunakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) apabila HBA berada di bawah USD70 per ton dimaksud.

4.Untuk harga batubara dengan nilai kalori lainnya, dikonversi terhadap harga batubara pada nilai kalori 6.322 GAR tersebut berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penetapan harga khusus tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2018 hingga Desember 2019. Artinya, kontrak-kontrak penjualan yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2018 akan disesuaikan.

6. Kementerian ESDM menetapkan volume maksimal pembelian batu bara untuk pembangkit listrik tersebut sebesar 100 juta ton per tahun atau sesuai dengan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik.

7. Besaran pembayaran royalti dan pajak dihitung berdasarkan harga transaksional.

8. Perusahaan yang menjual batu bara untuk kepentingan listrik nasional dapat diberikan tambahan produksi sebesar 10% apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Penetapan harga tersebut hanya berlaku untuk penjualan kelistrikan nasional. Sedangkan, penetapan harga di luar kepentingan tersebut tetap mengacu pada HBA.

10. Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan penetapan harga jual batu bara untuk PLTU tersebut agar tarif tenaga listrik tetap terjaga, demi melindungi daya beli masyarakat dan industri yang kompetitif. Karena hal itulah pemerintah menetapkan harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri setelah melalui kesepakatan bersama para pengusaha batu bara untuk menurunkan HBA PLN menjadi USD70 per ton.