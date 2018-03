CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena greenback melemah menyusul data ketenagakerjaan bulanan pemerintah yang positif.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik 2,3 dolar AS atau 0,17%, menjadi ditutup pada 1.324,0 dolar AS per ounce.

Gambaran terbaru dari pasar tenaga kerja AS menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang kuat dan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dengan menambahkan 313.000 pekerjaan baru pada Februari. Namun kenaikan gaji 12 bulan turun menjadi 2,6% dari revisi 2,8% pada Januari.

Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama pesaingnya, turun 0,4% menjadi 90,11 pada pukul 18.30 GMT.

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena logam mulia yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 10,8 sen atau 0,65%, menjadi menetap di 16,608 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan April bertambah 11,9 dolar AS atau 1,25%, menjadi ditutup pada 964,2 dolar AS per ounce.

