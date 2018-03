JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengeluarkan aturan harga batu bara untuk alokasi dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri 1395 tahun 2018 yang terdiri dari beberapa pokok, salah satunya harga batu bara untuk kebutuhan PLN menjadi USD70 per ton.

Penurunan harga batu bara ini dilakukan agar PLN bisa terus menjalankan penugasanannya untuk tidak tarif listrik hingga 2019, sedangkan harga batu bara terus melonjak tinggi.

Namun, aturan terbaru yakni Kepmen yang akan berlaku hingga Desember 2019. Artinya komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listri hingga 2019 akan dilakukan.

Sementara itu, dia menjelaskan harga batu bara USD70 per ton ini akan berlaku saat harga batu bara tinggi. Namun jika nantinya harga batu bara ada di bawah USD70 per ton atau USD60 per ton maka akan di ambil yang paling rendah. Artinya akan mengikuti perubahan harga batu bara dunia. Berikut fakta-fakta soal harga batu bara dipatok USD70 per ton:

1. Harga Batu Bara Dipatok USD70/Ton

Harga batu bara ditetapkan USD70 per ton. Namun jika nantinya harga batu bara ada di bawah USD70 per ton atau USD60 per ton maka akan di ambil yang paling rendah. Artinya akan mengikuti perubahan harga batu bara dunia.

2. Tarif Listrik Tidak Naik hingga 2019

Dengan penetapan ini, tarif listrik tidak naik hingga 2019. Sebab 57% bahan primer listrik adalah batu bara.

3. PLN Hemat Rp20 Triliun

Penetapan harga batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar USD70 per ton ini bisa menghemat keuangan PLN hingga Rp20 Triliun.

 

4. PNBP Bisa Turun hingga Rp2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, harga batu bara sekarang mencapai USD100, namun setelah ditetapkannya DMO, maka perusahaan batu bara hanya mendapat harga USD70 per metrik ton. Turunnya USD100 ke USD70 itu menyebabkan ada potensial penurunan PNBP sebesar Rp1-Rp2 triliun. Kalau pajak Rp3 triliun-Rp4 triliun.

5. Harga Acuan Batu Bara Keputusan Pengusaha dan Pemerintah

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga batu bara ini ditetapkan setelah adanya kesepakatan dengan pengusaha batu bara di Indonesia.

6. Kebijakan Batu Bara Jangan Sampai Mempersulit Rakyat

Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia akan mempelajari dampak-dampak yang muncul dari ditetapkannya harga batu bara untuk kelistrikan nasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan, yang paling utama adalah apapun kebijakan yang muncul adalah jangan sampai mempersulit rakyat, misalkan sampai menaikkan harga listrik.

(dni)