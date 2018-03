JAKARTA - Kondisi perekonomian global pada saat ini yang berdampak kepada koreksi pasar saham di berbagai lokasi merupakan waktu yang tepat bagi investor untuk menyesuaikan portofolio investasi mereka di pasar saham dan obligasi.

"Dengan koreksi pasar yang terjadi saat ini lebih disebabkan faktor sentimen daripada fundamental yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, kondisi ini memberikan momentum bagi para investor khususnya bagi para calon investor di kelas aset ekuitas, saat ini adalah waktu yang paling rasional bagi investor untuk mulai menyesuaikan portofolio investasi mereka di pasar saham dan obligasi berdasarkan profil risiko mereka di tahun 2018," kata Head of Wealth Management & Retail Digital Business Bank Commonwealth, Ivan Jaya, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

Baca Juga: Indonesia Peringkat 2 Negara Terbaik Investasi, Menteri Jonan: Itu Fokus Presiden

Dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tahun 2017 yang banyak dikontribusikan oleh kenaikan saham berkapitalisasi besar dan diikuti dengan kinerja yang cukup baik dari pasar saham dan obligasi Indonesia di awal tahun 2018, Bank Commonwealth menilai bahwa alokasi porsi investasi yang lebih besar pada kelas aset ekuitas merupakan pilihan yang obyektif untuk investasi reksa dana sepanjang bulan Maret ini.

Dia juga mengemukakan bahwa koreksi pasar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir yang semakin diperdalam akibat respon pasar atas kebijakan pemerintah Indonesia meningkatkan subsidi memberikan kesempatan bagi para investor untuk mengevaluasi kembali portofolio investasi.

"Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan subsidi merupakan langkah yang cukup bijak mengingat konsumsi dalam negeri saat ini belum sepenuhnya pulih terbukti dengan rilis angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 2017 yang hanya naik 4,95% year-on-year," paparnya.

Baca Juga: Indonesia Peringkat 2 Negara Terbaik untuk Investasi

Menurut dia, pasar luar dan dalam negeri saat ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yang memberikan dampak besar, yaitu kebijakan pemerintah AS untuk menaikkan tarif impor baja dan alumunium, serta kekhawatiran pelaku pasar terhadap inflasi AS meningkat pesat dan berimbas pada kemungkinan bahwa The Fed (bank sentral AS) akan lebih agresif dalam melakukan pengetatan moneter.

Sebelumnya, praktisi pasar modal Benny Tjokrosaputro mengatakan untuk menjadi seorang investor di pasar modal harus dapat menentukan profil risiko yang sanggup ditanggung.

"Untuk berinvestasi saham, harus disesuaikan kita tipe yang mana, kalau takut risiko lebih baik ke reksa dana pendapatan tetap saja," ujar Benny Tjokrosaputro yang juga Komisaris Utama PT Hanson International Tbk.

Benny menambahkan kalau ingin investasi jangka panjang bisa memilih saham emiten yang memiliki rasio harga terhadap laba per saham (Price Earning Ratio/PER) yang rendah. Dengan PER yang rendah, maka tingkat imbal hasilnya lebih baik.

(dni)