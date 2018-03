JAKARTA - Negara terbaik tentu saja punya suatu hal untuk dibanggakan kepada dunia. Salah satunya negara yang cocok untuk berinvestasi.

Berdasarkan World Bank Group, ada empat faktor yang mendorong individu dan perusahaan untuk berinvestasi di sumber daya, pasar, teknologi, dan brand, yaitu masyarakat, lingkungan, hubungan, dan kerangka negara.

Bulan lalu, bersama dengan World Bank Group, News A.S. merilis peringkat 2018 Best Countries mereka. Untuk mengetahui keseluruhan daftar, News A.S. mensurvei lebih dari 21.000 orang di seluruh dunia tentang 80 negara yang berbeda, yang mengukurnya pada 65 atribut yang berbeda, termasuk pengaruh budaya, kewirausahaan, dan kualitas hidup.

Berikut peringkat yang mencakup pupulasi negara, Produk Domestik Bruto (PDB), dan persentase pertumbuhan PDB pada tahun 2016.

20. Chili dengan jumlah populasi 17,9 juta, dan total PDB USD247 miliar dengan pertumbuhan 1,6%.

19. Perancis dengan jumlah populasi 66,9 juta, dan total PDB USD2,5 triliun dengan pertumbuhan sekira 1,2%.

18. Brazil dengan jumlah populasi 207,7 juta, dan total PDB USD1,8 triliun dengan pertumbuhan sekira kurang dari 3,6%.

17. U.K. dengan jumlah populasi 65,6 juta, dan total PDB USD2,6 triliun dengan pertumbuhan sekira 1,8%.

16. Belanda dengan jumlah populasi 17,0 juta, dan total PDB USD770,8 juta dengan pertumbuhan sekira 2,2%.

15. Irlandia dengan jumlah populasi 4,8 juta, dan total PDB USD294,1 miliar dengan pertumbuhan sekira 5,1%.

14. Turki dengan jumlah populasi 79,5 juta, dan total PDB USD857,7 miliar dengan pertumbuhan sekira 3,2%.

13. Uruguay dengan jumlah populasi 3,4 juta, dan total PDB USD52,5 miliar dengan pertumbuhan sekira 1,5%.

12. Finlandia dengan jumlah populasi 5,5 juta, dan total PDB USD236,8 miliar dengan pertumbuhan sekira 1,9%.

11. Ceko dengan jumlah populasi 10,6 juta, dan total PDB USD192,6 miliar dengan pertumbuhan sekira 2,6%.

10. Oman dengan jumlah populasi 4,4 juta, dan total PDB USD66,3 miliar.

9. India dengan jumlah populasi 1,3 juta, dan total PDB USD2,3 triliun dengan pertumbuhan sekira 7,1%.

8. Thailand dengan jumlah populasi 68,9 juta, dan total PDB USD406,8 miliar dengan pertumbuhan sekira 3,2%. 7. Spanyol dengan jumlah populasi 46,4 juta, dan total PDB USD1,2 triliun dengan pertumbuhan sekira 3,3%. 6. Australia dengan jumlah populasi 24,1 juta, dan total PDB USD1,2 triliun dengan pertumbuhan sekira 2,8%. 5. Singapura dengan jumlah populasi 5,6 juta, dan total PDB USD297,0 miliar dengan pertumbuhan sekira 2%. 4. Malaysia dengan jumlah populasi 31,2 juta, dan total PDB USD296,4 miliar dengan pertumbuhan sekira 4,2%. 3. Polandia dengan jumlah populasi 37,9 juta, dan total PDB USD469,5 miliar dengan pertumbuhan sekira 2,9%. 2. Indonesia dengan jumlah populasi 261,1 juta, dan total PDB USD932,3 triliun dengan pertumbuhan sekira 5%. 1. Philipina dengan jumlah populasi 103,3 juta, dan total PDB USD304,9 triliun dengan pertumbuhan sekira 6,9%.