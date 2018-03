SINGAPURA - Harga emas turun karena dolar Amerika Serikat (AS) stabil, setelah data menunjukkan bahwa ekonomi Amerika menambahkan jumlah pekerjaan yang lebih besar dari perkiraan pada Februari kemarin.

Harga emas jenis Spot turun 0,1% pada USD1.322,15 per ons. Harga menyentuh level terendah sejak 1 Maret di USD1.312,99 di sesi sebelumnya. Sementara untuk harga emas berjangka AS untuk pengiriman April turun 0,1% menjadi USD1.322,10 per ons.

Sementara indeks dolar AS, terhadap sekeranjang mata uang, sedikit berubah pada 90.131. Sebuah rally melanda pasar saham Asia, setelah laporan pekerjaan AS berhasil mengesankan dengan kenaikannya. Kenaikan ini juga mengurangi kekhawatiran inflasi dan kenaikan suku bunga yang lebih cepat, yang membangkitkan selera risiko secara global.

Departemen Tenaga Kerja Amerika mencatat bahwa data Non-farm payrolls melonjak 313.000 pekerjaan bulan lalu, didorong oleh kenaikan terbesar dalam pekerjaan konstruksi sejak 2007.

Rata-rata penghasilan per jam naik 4 sen dolar AS atau 0,1%, menjadi USD26,75 di bulan Februari, sebuah perlambatan dari 0,3% naik di Januari, menurunkan kenaikan year-on-year di 2008. Sementara Pendapatan rata-rata per jam menjadi 2,6% dari 2,8% di Januari 2008.

Volatilitas baru-baru ini di pasar keuangan global seharusnya tidak menghalangi bank sentral utama untuk mengangkat suku bunga, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Spekulator menaikkan posisi net long mereka di emas dari 4.117 kontrak menjadi 161.812 kontrak di Perdagangan Berjangka Komoditi Data Komisi (CFTC).

(mrt)