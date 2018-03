JAKARTA - PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (BPFI) berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas (PUT) III dengan memberikan Hak Memesan Eek Terlebih Dahulu (HMETD). Dalam right issue kali ini, Batavia akan melepas 11,22% saham biasa.

Dalam harga penawaran right issue kali ini, dipatok di harga Rp500. Dengan demikian, perseroan menargetkan dana sekira Rp100,03 miliar dari right issue kali ini. Rencananya, dana yang diperoleh dari right issue ini akan digunakan seluruhnya untuk meningkatkan modal kerja perseroan.

Adapun tanggal cum HMETD pada perdagangan di pasar reguler dan negosiasi, akan dilakukan pada 19 Maret, sementara di pasar tunai akan dilakukan pada 22 Maret.

Baca selengkapnya: Right Issue, Batavia Prosperindo Finance Incar Dana Rp100,03 Miliar

(rzy)