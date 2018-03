JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan PT Pertamina (Persero). Disampaikan adanya potensi over kuota gas Elpiji di 2018.

Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar mengatakan, Elpiji gas 3 kg untuk tahun 2017 terjadi over kuota dari pagu yang ditetapkan di dalam APBN 2017.

"Over kuotanya 1,7% dengan jumlah metrik ton adalah sekitar 120 ribu metrik ton. Ini terjadi tahun 2017 kemarin. Lampiran per provinsinya ada, pagu berapa realisasi berapa, semua over kuota," tuturnya, di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Potensi over kuota, kata Iskandar, akan berlanjut di 2018. Di mana kuota Elpiji tahun ini ditetapkan 6,4 juta metriks ton.

"Prediksi kami dengan melihat pertumbuhan kebutuhan Elpiji yang rata-rata di atas 5%. Kebutuhan Elpiji ini bisa 6,7 juta metrik ton sehingga akan terjadi over kuota 350 ribu metrik ton di 2018 yang perlu diantisipasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Pertamina saat ini sedang berusaha menjaga supaya over kuota tahun ini tidak terjadi. Hal tersebut supaya pagu di APBN tidak berubah.

(rzy)