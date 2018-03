JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara International Womens Day di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sri Mulyani dipercaya untuk menjadi pembicara karena menjadi salah satu rekanan DPR yang memberikan inspirasi.

Hari Perempuan Internasional, Sri Mulyani: Peranan Wanita Buat Dunia Seimbang dan Damai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara International Womens Day di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sri Mulyani dipercaya untuk menjadi pembicara karena menjadi salah satu rekanan DPR yang memberikan inspirasi.

"Saya merasa sangat terhormat dan privilege untuk bisa diberikan kesempatan oleh pimpinan DPR memberikan keynote speech di dalam rangka peringatan International Womens Day di parlemen Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk peringatan atau celebrate dari satu hari yang didedikasikan kepada seluruh perempuan di dunia," ungkapnya di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, peranan perempuan dalam pembangunan dunia tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena saat ini wanita sudah mulai bangkit dan bisa menimpin. Wanita juga mampu menciptakan kedamaian di dunia. "Congratulation to all you sitting here but also all the women in the world because you roll mode, bahwa peranan perempuan itu membuat dunia menjadi lebih balance (seimbang) dan damai," jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan, saat ini perempuan sudah bisa memimpin suatu negara bahkan dunia. Ini adalah suatu kemajuan yang harus diapresiasi bahwa perempuan tidak lagi tertinggal.

"Kita semua tahu bahwa peringatan-peringatan International Womens Day pada tahun ini mengambil topic race for progres. Ini adalah suatu tema yang begitu relevan di seluruh dunia, bagaimana perempuan dan juga laki-laki mengetahui bahwa we still make the progres. Bagaimana kita terus mendorong sehingga terjadi kemajuan di dalam hubungan di antara dan peranan perempuan di dalam suatu negara," imbuhnya.

Mantan Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, peringatakan hari wanita sedunia sudah berlangsung lama sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1911. Ini merupakan perjalanan panjang yang telah menghasilkan kemajuan yang positif.

"Ini terlihat di dalam berbagai indikator menunjukkan kesamaan atau disebut gender priority yang terjadi sampai hari ini. Progress mesti tetap harus dilakukan dan dicapai oleh kita semua. Oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh stakeholder, shareholder, pemangku yang selama ini terus memperjuangkan baik melalui policy, aktivism, support untuk terus bisa meningkatkan yang namanya disebut gender priority dan gender inquality," tukasnya.

Percepatan LRT Harus Utamakan Keselamatan Pemprov DKI Jakarta mengimbau pekerja mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya proyek light rail transit (LRT) Jabodebek. Pemprov tak ingin kebocoran pipa gas di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/3) malam, yang di duga akibat proyek LRT terulang lagi. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, kecelakaan kerja itu sangat fatal, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa. “Mungkin lelah. Mungkin mereka dikejar tayang,” katanya. Dia mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus upaya percepatannya. Namun, jangan mengesampingkan kaidah-kaidah standard operational procedure (SOP) yang benar. Untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja proyek in fra - struktur yang ada di Jakarta, Sandi menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI turun ke lapangan mulai kemarin. Kepala Disnaker DKI Jakarta Priyono menuturkan, sejak awal pembangunan pihaknya terus mengimbau pelaksana proyek memenuhi syarat ke - amanan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3). Sepengetahuan dia, pelaksana proyek belum keluar dari SOP dan syarat K3 tersebut. “Kami sifatnya pembinaan. Kalau untuk pengecekan, tadi pagi ada bagian pengawasan dan saya belum mendapat laporan,” ungkapnya. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ricardo menilai, kebocoran pipa gas diduga akibat proyek LRT merupakan sebuah kecerobohan pelaksana pembangunan. Dia meminta Pemprov DKI bersama pemerintah pusat mengaudit seluruh bangunan yang ada di Jakarta dan memberikan sanksi kepada pelaksana agar tidak dipercaya lagi mengerjakan proyek. Sebab, dalam pelaksanaan pembangunan harus ada masterplan. Dalam masterplan itu dapat diketahui titik-titik rawan pengerjaan, apakah ada pipa, kabel, ataupun utilitas lainnya. Temui Menko Luhut, Pengusaha Amerika Ditawarkan Investasi Pariwisata CEO of the US-ASEAN Business Council (Organisasi Perundingan Bisnis Amerika untuk Asean) Alexander Feldmen menyambangi kantor Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, setelah lebih dahulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Feldmen mengatakan, tujuannya datang ke Kantor Luhut adalah untuk membicarakan berbagai isu yang ada di Indonesia khususnya di bidang bahari. Isu energi, sampah plastik, industri hingga pariwisata menjadi bahan pembahasannya kali ini. "Kami berbicara tentang berbagai isu, ini adalah wilayah bahari, mulai dari energi hingga sampah plastik hingga pariwisata, hingga industri baru yang membuka kelautan seperti industri garam, dan juga proyek terutama di bidang pariwisata," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Di sektor energi, lanjut Feldmen, dirinya sama sekali tidak membahas mengenai negosiasi saham Freeport. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tidak termasuk dalam anggota organisasinya. "Freeport tidak bersama kami, dan kami tidak memiliki perusahaan pertambangan sehingga kami tidak membicarakan pertambangan tapi kami membicarakan minyak dan gas dan energi," kata Feldmen Menurutnya, dalam pembicaraan tersebut Menko Luhut hanya memberikan gambaran mengenai kondisi industri di bidang Kemaritiman, termasuk juga peluang bagi perusahaan asal Amerika untuk berinvestasi. Dari hasil paparan tersebut, dirinya menilai ada beberapa bidang yang cukup menarik dan available untuk perusahaan Amerika bisa berinvestasi di Indonesia. "Dia (Luhut) tawarkan kepada semua orang, tapi dia memberi tahu kami tentang peluang tersebut, dan meminta kami untuk mempertimbangkan apakah mungkin ada kesempatan untuk berinvestasi lebih lanjut," ucapnya. Adapun beberapa yang disebutnya cukup menarik untuk berinvestasi adalah di bidang pariwisata. Menurutnya, industri pariwisata Indonesia sangat memiliki potensi yang berkembang karena sebagian besar daerahnya merupakan wilayah laut. Bahkan lanjut Feldmen, untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, perusahaan Amerika bisa membantu Indonesia untuk memperbaiki ekosistem lautnya. Apalagi, dalam beberapa waktu belakangan, masalah sampah plastik menjadi isu paling hangat dan serius yang harus ditanggulangi. "Menurut saya ada daerah khusus di bidang pariwisata dan seputar industri pariwisata yang masuk akal, dan ada cara perusahaan Amerika bisa mendidik dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendidik masyarakat Indonesia tentang masalah reruntuhan laut, dan tentang tantangan dalam pariwisata," jelas dia. Lebih lanjut Feldmen menambahkan, pihaknya masih akan terus menemui beberapa Menteri kabinet kerja dalam beberapa hari ke depan untuk membahas mengenai kemungkinan bagi perusahaan asal Amerika Serikat bisa berinvestasi di Indonesia. Selain itu, dia mengatakan akan bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong di Yogyakarta pada esok hari. "Kita akan menemui ketua Lembong dan beberapa menteri di sana (Yogyakarta) besok," ucapnya.