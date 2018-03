NEW YORK - Wall Street dibuka naik tipis pada perdagangan Kamis (15/3/2018). Kenaikan tersebut tertahan karena sektor industri mengalami kerugian selama 3 hari berturut-turut akibat kekhawatiran perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

Indeks industri (SPLRCI) naik 0,15% dibantu oleh kenaikan di Caterpillar (CAT.N) dan General Electric (GE.N). Saham planemaker Boeing (BA.N) mengurangi kerugian awal hingga diperdagangkan turun 0,8%.

Pasar menemukan dukungan dari data ekonomi yang menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun pekan lalu, menunjukkan penguatan di pasar tenaga kerja.

Kenaikan harga impor AS yang lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Februari mengindikasikan kenaikan inflasi yang stabil.

Dow Jones Industrial Average naik 0,37% menjadi 24.848,55. S&P 500 menguat 0,12% menjadi 2.752,75 dan Nasdaq Composite turun hanya 0,03% pada 7.494,93.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan bahwa sejarah menunjukkan perang dagang tidak ada kepentingan siapapun, namun China akan melindungi hak-haknya yang sah jika "sesuatu terjadi yang tidak ingin kita lihat".

"Masalahnya adalah retorika jenis ini menciptakan ketidakpastian dan membatasi pasar," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar First Standard Financial di New York.

Keputusan Trump untuk memberlakukan tarif impor baja dan aluminium serta panel surya dan mesin cuci telah memicu ancaman pembalasan dari beberapa mitra dagang.

Saham pembuat pesawat Boeing (BA.N) telah turun 8,8% sejak 1 Maret, saat Trump mengumumkan rencananya untuk mengenakan tarif.

Saham industri utama mendapat tekanan dari kebijakan proteksionisme, yang cenderung menguat dengan Trump menggantikan pendukung perdagangan bebas Gary Cohn dengan komentator konservatif Larry Kudlow untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional.

Alibaba (BABA.N) melonjak hampir 3 persen. Saham Dollar General (DG.N) naik 5,8 persen setelah penjualan retail store kuartalan diskon mengalahkan estimasi. Sementara itu, saham Sears Holdings Corp (SHLD.O) naik 5 persen setelah pengecer melaporkan penurunan yang lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya.

Alexion Pharmaceuticals (ALXN.O) naik 8,45% setelah obat eksperimental perusahaan untuk mengobati pasien dengan kelainan darah langka memenuhi tujuan utama dalam sebuah studi tahap akhir.

(rzy)