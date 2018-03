JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat komoditas migas mendorong kenaikan ekspor wilayah setempat pada Februari 2018, yang mengalami kenaikan sebesar 2,12 persen dibandingkan Januari 2018, yakni dari 1,61 miliar dolar AS menjadi 1,64 miliar dolar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Teguh Pramono mengatakan, komoditas migas naik sebesar 183,26 persen pada Februari, atau naik menjadi 124,23 juta dolar AS dibanding Januari yang mencapai 43,86 juta dolar AS.

Teguh mengatakan, komoditas migas mencakup 7,55 persen total ekspor Jawa Timur pada Februari 2018. Sementara untuk ekspor komoditas nonmigas justru mengalami penurunan, yaitu dari 1,57 miliar dolar AS pada Januari 2018 menjadi 1,52 miliar dolar AS pada Februari 2018.

"Untuk nilai ekspor nonmigas tersebut menyumbang sebesar 92,45 persen dari total ekspor bulan Februari," ungkapnya di Surabaya, Kamis (15/3/2018).

Teguh mengatakan, untuk negara tujuan ekspor nonmigas terbesar selama Februari 2018 adalah Jepang dengan nilai 245,90 juta dolar AS, atau 16,17 persen, disusul Amerika Serikat sebesar 198,72 juta dolar AS atau 13,07 persen, serta Singapura sebesar 157,55 juta dolas AS atau 10,36 persen.

Untuk komoditas nonmigas yang diekspor Jatim selama Februari 2018, Teguh menjelaskan, antara lain perhiasan atau permata sebesar 316,91 juta dolar AS, diikuti kayu, barang dari kayu sebesar 109,66 juta dolar AS, serta lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 104,03 juta dolar AS.

(ris)