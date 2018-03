JAKARTA - Proteksionime dagang Amerika Serikat (AS) melalui penerapan bea masuk sebesar 25% untuk baja impor dan 10% untuk aluminium dipastikan tidak akan mempengaruhi ekspor Indonesia ke AS. Sebab, porsi dua produk tersebut ke AS sangat kecil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, produk Indonesia yang masuk ke Negeri Paman Sam berbeda dengan produk unggulan AS, sehingga tidak bersaing dengan produk dalam pasar AS. Sebagaimana tujuan dari kebijakan proteksionime dagang Presiden Donald Trump yang ingin menghidupkan kembali pasar dalam negeri.

"Sehingga, kalau dia melakukan proteksionisme, itu tidak terlalu banyak kena produk kita," ujarnya di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Sebaliknya, lanjut Darmin, Indonesia berpeluang menikmati keuntungan dari kebijakan tersebut. Darmin menyebut, negara yang kena imbas proteksi baja dan aluminium AS bisa saja mencari pasar baru termasuk Indonesia dengan tawaran harga yang lebih rendah untuk bersaing dengan pasae Indonesia.

Akan tetapi, kondisi tersebut ibarat dua sisi mata uang, yang bisa mengancam produsen baja dalam negeri.

"Dampaknya ke kita barangkali dilihat dari konsumen, harga barang lebih murah. Namanya dia mulai cari pasar lain. Tapi dilihat dari produk produsen itu tidak bagus. Itu ada persaingan yang membuat harga relatif murah," ujar Darmin.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) adanya penurunan ekspor ke AS selama Februari sebesar 12,93% menjadi USD1,37 miliar dari sebelumnya USD1,58 miliar.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, penurunan tidak terjadi pada komoditas baja dan aluminium yang terkena proteksionime. Penurunan paling tajam justru terjadi pada lemak dan minyak hewan nabati mencapai 59,99%

"Sebenarnya ekspor kita baja dan aluminium ke Amerika enggak terlalu besar, karena masih kecil sekali," tukas dia.

