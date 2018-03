JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan surat elektronik (e-mail) yang dikirimkan kepada wajib pajak (WP) yang berisi imbauan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya untuk mengingatkan masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sekadar informasi, batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi (OP) hingga 31 Maret 2018 dan WP Badan 30 April 2018.

Kini selain bisa melapor manual di kantor pajak, pelaporan SPT bisa dilakukan secara online di website resmi pajak. Tak sedikit dari mereka juga melaporkan SPT melalui e-filling (daring).

Presiden Joko Widodo memuji kemudahan pelaporan pajak. Dia mengatakan, "Caranya mudah, tidak perlu ke kantor pajak, bisa di mana saja, kapan saja. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, bisa semuanya."

Kepala Negara melaporkan SPT tahunan melalui "e-Filling" serta langsung mendapatkan bukti penerimaan secara digital.

Sistem digital itu, ujar Presiden, memberi kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nah, apakah masyarakat sudah bayar pajak? Bagaimana pendapat masyarakat dengan kemudahan lapor pajak menggunakan e-filling, Ini kata mereka:

1. Untung Saptono (47) Wiraswasta

Sudah, saya sudah bayar pajak pekerjaan, pajak motor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak usaha, ya, seperti itu, memang harus bayar pajak karena ada sanksinya.

Kalau untuk motor kan pajak per tahun, kalau untuk PBB juga sama per tahun, untuk pajak usaha per bulan dan laporannya harus ada. Untuk sementara itu, cuma bayar pajak PPH yang sudah dapat potongan 2% dari kantor, jadi saya terima udah dipotong.

Iya, saya pakai e-filling bayarnya, itu kalau PPH yang potong pajakkan dari customer, nanti setiap tahun di kasih bukti potong, yang ngurusin customer. Manfaat yang didapat, ya, namnaya juga peraturan, pakai e-filling itu enak sih nggak perlu ngantri, nggak ribet, ya begitulah lebih simple sih.

2. Sodikun (54) PNS

Saya sudah bayar pajak, tapi lupa bayarnya kapan. saya bayar pakai e-filling online karena caranya lebih mudah dan cepat, dan nggak harus ngantri terus hemat waktu juga.

3. Romansyah (29) Karyawan

Sudah dong, saya bayar akhir Februari pakai e-filling. Saya senang ada e-filling karena bisa lebih gampang dan mudah. Jadi, ga perlu jauh-jauh ke kantor pajak dan nggak perlu capek juga.

4. Rini (36) Karyawan Swasta

Sudah bayar pajak kok, baru aja 3 hari yang lalu. Waktu itu saya bayar pake e-filling, ya saya cukup merasakanlah dampaknya, soalnya mudah terus nggak perlu ke kantor pajak juga, kan capek. Pokoknya e-filling membantu saya, sih.

5. Doni Firmansyah (30) PNS

Oh, pajak ya? Sudah bayar baru saja kemarin. Awalnya saya mau langsung ke kantor pajak, tapi karena ada e-filling ya saya lewat e-filling aja. Semua sudah saya bayar mulai dari pajak kendaraan, udah kok.

Bagus sih ada e-filling, mempermudah masyarakat dalam bayar pajak, terus prosesnya juga cepat, jadi baguslah.

(rzy)