JAKARTA - Pekerjaan adalah hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Sebab pada dasarnya semua manusia pasti harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, sayangnya masih sangat banyak orang yang tidak nyaman dengan pekerjaannya. Misalnya, alasan tidak cocok dengan kemampuan, bidang, dan program dalam pekerjaan tersebut.

Rasa tidak nyaman yang Anda rasakan akan hilang ketika berusaha untuk menyukai pekerjaan. Menyukai suatu pekerjaan memang bukanlah hal yang mudah. Namun, bukan berarti juga susah. Nah, berikut ini adalah lima hal yang jika dimiliki, bisa membuat Anda cinta dengan pekerjaan. Apa saja itu?

1. Antusiasme

Mengatasi rasa tidak percaya diri atau tidak senang dengan pekerjaan Anda saat ini adalah dengan menumbuhkan antusias ketika akan memulai pekerjaan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk antusias dengan pekerjaan. Berusahalah untuk bisa bersemangat dengan cara Anda sendiri.

Tidak semua orang bisa bekerja sesuai dengan bidang yang disenangi. Karena itu, mulai dari sekarang cobalah untuk menyukai apa yang tidak Anda sukai. Sebab apa yang Anda sukai belum tentu baik untuk Anda dan apa yang tidak Anda sukai juga belum tentu tidak baik untuk Anda.

2. Do The Best

Cara agar kita bisa suka, senang, dan bahkan cinta pada pekerjaan adalah dengan mengerjakan pekerjaan secara maksimal. Ketika Anda bisa mengerjakan dengan baik dan tidak ada hambatan, di situlah Anda akan merasa nyaman dengan apa yang Anda lakukan atau kerjakan.

Karena itulah, kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Lakukan yang terbaik. Selesaikan dahulu tanggung jawab Anda dalam pekerjaan. Jangan menunggu perintah dari atasan. Produktif dalam bekerja adalah hal yang sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan.

3. Jangan Cepat Merasa Puas

Dalam pekerjaan, rasa puas sebaiknya disingkirkan sedikit. Sebab perasaan cepat puas ini cukup berbahaya bagi Anda yang ingin sukses dalam berkarier. Jika merasa cepat puas dalam satu kesuksesan, Anda bisa terlena dengan kepuasaan tersebut dan lupa akan tantangan pekerjaan yang ada di depan Anda.

Belajarlah untuk bersyukur dan bukan cepat merasa puas. Asah terus kemampuan Anda. Semakin Anda memiliki banyak informasi atau skill, semakin besar pula respons positif bos kepada Anda.

4. Jangan mudah terpengaruh

Salah satu masalah yang kerap kali muncul dalam pekerjaan adalah masalah pribadi. Masalah pribadi ini juga menyangkut orang-orang yang ada di kantor juga. Ketika Anda berada dalam lingkungan kerja yang memiliki banyak sekali pegawai, tentu akan semakin besar pula ujian Anda dalam bersosialisasi.

Ingatlah, tidak semua orang menyukai keberadaan Anda dalam kantor tersebut. Tidak semua orang suka dengan gaya dan kemampuan lebih yang Anda miliki. Kuncinya hanya satu. Jangan terpengaruh dengan omongan orang lain. Sebab omongan dan gunjingan orang lain tidak memengaruhi kenaikan gaji Anda, tapi bisa menurunkan kinerja Anda.

Ketika Anda mulai tertekan, ingatlah satu hal, yaitu bagaimana cara Anda mendapatkan pekerjaan tersebut. Ada banyak sekali orang yang mengincar posisi Anda di luar sana. Pastikan jika Anda bisa survive dengan cara terbaik yang Anda miliki.

5. Belajar hal baru Pada umumnya, orang yang masih baru mulai berkarier atau bekerja pasti akan merasa sulit dan jenuh dengan pekerjaannya. Hal ini disebabkan tidak adanya pengalaman sebelumnya. Perasaan sulit akan pekerjaan tentu juga ada penyebabnya. Misalnya, karena Anda tidak paham dengan bidang pekerjaan Anda atau bisa jadi tidak adanya ketertarikan Anda dengan pekerjaan tersebut. Cara agar Anda bisa produktif dalam pekerjaan adalah dengan belajar hal-hal yang baru. Pastikan jika Anda mau untuk mengenal hal baru. Misalnya, dengan membaca buku, berkumpul dengan teman sejawat yang sudah senior. Dengan bertambahnya pengetahuan, Anda juga akan lebih mudah dalam menjalankan tugas atau pekerjaan di kantor yang diberikan atasan. Mengapa Saya Harus Menyukai Pekerjaan Ini? Ada banyak sekali masalah yang muncul jika kita berbicara tentang pekerjaan. Setiap orang pasti memiliki titik jenuh dan pasti pernah mengalaminya. Ingatlah, tidak semua orang bisa bekerja sesuai bidang yang disenangi.