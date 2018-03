CIREBON – Panen raya yang sedianya berlangsung Maret diperkirakan mundur hingga pertengahan April 2018. Faktor cuaca dan hama menjadi penyebab mundurnya puncak musim panen di Jawa Barat.

Kadivre Bulog Jabar M Sugit Tedjo Mulyono memperkirakan panen raya akan berlangsung pada pertengahan April atau mundur dari perkiraan awal sekitar pertengahan Maret. Mundurnya panen raya melihat masih banyak petani belum panen dan serapan gabah Bulog.

“Tahun lalu pertengahan Maret, kita sudah bisa menyerap 2.000 ton/hari. Sekarang masih 800 sampai 1.100 ton per hari. Panen kemungkinan mundur sampai April,” ujar Sugit.

Dia khawatir tidak ada puncak panen raya. Petani diperkirakan akan panen berangsur-angsur hingga April. Bila itu terjadi, dia khawatir harga gabah akan tetap tinggi.

“Sekarang kondisinya baru mau panen. Ada padi yang masih hijau, sebagian kuning. Saya khawatir tidak ada panen raya. Tidak ada panen puncak bersamaan. Kerugian bagi kami, Buog tidak bisa menyerap maksimal. Kalaupun harganya tinggi, kami membeli gabah untuk beras premium,” ujar dia.

Padahal beras yang dibutuhkan Bulog adalah kualitas medium. Beras tersebut nanti akan disuplai untuk beras rastra. Karena setiap bulannya Bulog harus mendistribusikan 21.953 ton beras sejahtera (rastra) untuk sekitar 2,2 juta penerima keluarga harapan (PKH) di Jawa Barat. Sugit menjelaskan, salah satu penyebab mundurnya panen raya karena banjir dibeberapa wilayah serta serangan hama padi.

Akibatnya tidak sedikit petani memilih panen lebih awal. Salah seorang petani di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Surip, mengaku dari empat hektare sawah yang dimiliki, baru satu hektare dipanen. Sisanya akan dipanen dalam beberapa hari ke depan.

“Baru satu hektare yang bisa di panen. Sisanya mungkin besok-besok, kalau sudah waktunya. Kalau yang lain menunggu hujan, baru dipanen,” kata Surip kepada wartawan di Cirebon, Kamis (15/3).

Untuk 1 hektare sawah tadah hujan, Surip mengaku, bisa mendapat 4 ton gabah kering. Sementara untuk 3 ha sawah irigasi bisa mendapat 5 ton gabah kering per hektarenya. “Kalau harga masih bagus, Rp6.000 per kilogram. Itu juga sudah turun dari Rp7.000 per kilogram untuk gabah kering,” ujar dia.

Mundurnya puncak panen raya juga diakui salah seorang pengumpul gabah, Jumair. Mitra penggilingan Bulog PD Bangun Mandiri untuk wilayah Arjawinangun ini mengaku serapan gabah di tingkat petani masih sangat rendah. “Panen baru mulai awal Maret kemarin, tetapi tidak merata. Masih banyak padi yang belum siap panen. Awalnya kami memperkirakan puncak panen raya akan terjadi pertengahan Maret, tapi ternyata mundur. Mungkin pertengahan April,” kata dia. Saat ini serapan gabah di tingkat petani baru mencapai 30 ton per hari. Produksi beras pun tersendat baru mencapai 145 ton. Padahal target hingga akhir tahun diharapkan mencapai 4.000-5.000 ton. Akibat musim panen yang belum merata, pihaknya terpaksa membeli gabah dari Jawa Tengah seperti dari Brebes. Langkah itu diambil agar suplai beras ke Jawa Barat tetap terjamin. Di Jawa Tengah, menurut dia, puncak panen raya telah dimulai. “Ya mudah-mudahan tidak ada masalah dengan panen kali ini. Karena info terakhir ada sawah yang tergenang dan terkena hama,” kata Jumair. Dengan masuknya panen raya, dia berharap bisa memasok beras ke Bulog untuk keperluan rastra. (Arif budianto) (lid)