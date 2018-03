JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menyiapkan 39.916 kursi per hari selama masa Angkutan Lebaran 2018. PT KAI Daop 1 Jakarta pun menggandeng TNI dan Polri pada mudik Lebaran tahun ini.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Jelang Arus Mudik, KAI Daop I Siapkan 39.916 Kursi/Hari

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menyiapkan 39.916 kursi per hari selama masa Angkutan Lebaran 2018. PT KAI Daop 1 Jakarta pun menggandeng TNI dan Polri pada mudik Lebaran tahun ini.

Senior Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo merinci KA Reguler pada masa Angkutan Lebaran 2018, yaitu 30.572 kursi atau naik dari tahun lalu 30.448 kursi, sementara itu untuk kereta tambahan menurun dari 12.952 kursi menjadi 9.344 kursi.

Adapun, untuk jumlah perjalanan KA sebanyak 69 KA per hari pada operasi Lebaran 2018 arau turun tiga persen bila dibandingkan 2017 sebanyak 71 KA per hari. Dia mengatakan arus mudik diperkirakan akan mengalami puncaknya pada Rabu (13/6) atau "H-2" dan puncak arus balik diperkirakan atau "H+1".

"Untuk KA-KA tambahan pada Lebaran 2018 di Daop 1 Jakarta, direncanakan akan beroperasi pada 4 sampai dengan 26 Juni 2018 dan pemesanan tiket dalam dilakukan 'H-60'," tuturnya.

Sejumlah KA Tambahan, di antaranya Argo Lawu Fakultatif (Gambir-Solo), Taksaka Lebaran Gambir-Yogyakarta, Sembrani Gambir-Surabaya Pasar Turi, Purwojaya Gambir-Cilacap, Kutojaya Utara Tambahan Pasar Senen-Kutoarjo dan lainnya.

Berkaitan dengan keselamatan, KAI Daop 1 Jakarta telah merekrut 203 orang untuk menjadi petugas jaga lintasan (PJL) Ekstra, Petugas Pemeriksa Jalan Ekstra dan Petugas Daerah Rawan Ekstra.

"Hal ini berhubungan dengan banyaknya perlintasan liar di wilayah Daop 1 Jakarta dan daerah yang rawan bencana serta mengantisipasi sabotase atau hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta api," ucapnya.

Edy menyebutkan sebanyak 529 titik perlintasan yang ada di wilayah Daop 1 Jakarta, yang terdiri dari 144 titik dijaga pihak KAI, 36 titik dijaga pihak ketiga, 44 titik jembatan layang, 11 titik terowongan dan sisanya merupakan titik perlintasan yang tidak terjaga.

PT KAI Daop 1 Jakarta pun bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan angkutan mudik Lebaran tahun ini. Sebanyak 1.145 personel ditempatkan di stasiun-stasiun yang melayani keberangkatan serta kedatangan kereta jarak jauh dan menengah serta di jalur KA.

Selain menggunakan tenaga internal (Polsuska dan PKD) menggunakan pendeteksi bahan metal dan mendatangkan pasukan anjing pelacak (K9) untuk berjaga-jaga sebanyak empat unit yang ditempatkan di Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

10 Kota Terkaya di Dunia, San Jose Urutan Pertama

KOTA merupakan pilar kecil namun penting sebuah negara. Ketika kota tersebut maju dan semakin merata kemajuannya, maka negara tersebut juga akan terangkat kemakmuran penduduknya.

Berikut ini 10 kota terkaya di 2018 berdasarkan PDB (Product Domestic Brutto) per kapita.

SAN JOSE (Amerika Serikat/AS)

San Jose menempati daftar teratas kota terkaya di dunia pada 2018 dengan PDB per kapita sebesar USD111.364. Berada di bagian barat negara bagian California, San Jose terletak di selatan Teluk San Fransisco, dan merupakan kota terbesar dari Sillicon Valley. Daerah Silicon Valley sangat terkenal dengan industri IT / komputer program.

PARIS (Prancis)

Seperti ditunjukkan data, PDB per kapita Kota Paris pada 2016 adalah USD89.004. Disebut juga City of Lights, kini Paris menjadi salah satu kota paling banyak dikunjungi di Prancis. Atraksi terkenal disana termasuk Eiffel Tower, Champs Elysees, Louvre Museum, dan Arc de Triomphe. Industri terbesar kota ini adalah pariwisata, bisnis pakaian dari para desainer ternama dunia.

SAN FRANCISCO (AS)

PDB per kapita terakhir Kota San Francisco adalah USD86.830 pada 2016. Dengan tren masa lalu, diperkirakan bahwa nilai PDB per kapita San Fransisco akan mencapai USD92.393 pada 2021. Kota ini merupakan tujuan wisata yang besar serta rumah untuk beberapa pekerja teknologi terkaya di dunia. San Francisco merupakan tempat yang tepat untuk melakukan bisnis dengan balik modal yang besar

OSLO (Norwegia)

Menurut laporan OECD (organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi), PDB per kapita Oslo adalah tertinggi di Norwegia. PDB per kapita yang diukur terakhir adalah USD82.040, menjadi Oslo kota dengan PDB per kapita tertinggi ke-2 di dunia pada tahun 2013. Menurut riset UBS Bank, Oslo adalah kota termahal dunia pada 2010. Gaji rata-rata warga nomor empat tertinggi di dunia namun biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa lebih mahal ketimbang di belahan bumi lainnya.

STOCKHOLM (Swedia)

Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata PDB per kapita Stockholm pada 2018 diperkirakan adalah 2,33%. Selama periode 27 tahun, PDB per kapita Stockholm telah meningkat 18% di atas standar nasional. Tidak hanya terkenal sebagai kota budaya, media, politik, dan pusat ekonomi Swedia, kota ini salah satu kota terkemuka yang peduli dengan kelestarian lingkungannya di belahan bumi lainnya.

SEATTLE (AS)

Seattle menempati urutan keenam dalam daftar 10 kota terkaya di dunia pada 2018 berdasarkan PDB per kapita. PDB per kapita salah satu kota termakmur di negeri Paman Sam ini diprediksi mencapai USD81.551 pada 2021. Kota yang masuk negara bagian Washington ini terletak di pantai barat utara benua Amerika dan berbatasan dengan lautan Pacific. Kota ini juga merupakan kantor pusat dua raksasa teknologi di AS, Microsoft dan Amazon.

BOSTON (AS)

PDB per kapita yang diukur terakhir Kota Boston adalah USD77.502 yakni pada 2016. Pada 2021 nanti PDB per kapita Boston diperkirakan akan menjadi USD82.092. Dibanding kota besar AS lainnya, Boston merupakan salah satu kota dengan penduduk terkaya. Dengan populasi sekitar 160.000, rata-rata penghasilan warganya USD600 juta.

PORTLAND (AS)

Mengingat tren masa lalu di Portland, diperkirakan PDB per kapita akan menjadi USD70.013 pada 2018. Kota ini berada di peringkat 9 dunia dengan nilai PDB per kapita terbesar pada 2016. Portland letaknya di bagian barat AS tepatnya di negara bagian Oregon. Kota ini memiliki luas wilayah 376,5 km.

HARTFORD (AS)

Pada 2016, PDB per kapita Hartford adalah USD66,278. Dengan tren masa lalu, diperkirakan PDB per kapita kota ini akan menjadi USD67.509 pada 2021. Hartford adalah ibu kota negara bagian Connecticut, AS. Kota ini terletak di Sungai Connecticut, dekat pusat negara bagian ini. Kota yang kental dengan nuansa klasiknya karena banyak bangunan-bangunan tua.

PERTH (Australia)

Kontribusi per kapita di Perth adalah tertinggi ke-2 di negara ini dan menjadikannya salah satu kota terkaya di Australia dan menempatkannya di salah satu 20 kota terkaya di dunia pada 2018 berdasarkan PDB per kapita. Perth adalah ibu kota Negara Bagian Australia Barat, negara bagian terbesar di Australia. Kota ini merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Australia dengan 2,02 juta jiwa (per 30 Juni 2014).

Kereta Bandara Soetta Sampai Bekasi, KAI Atur Ulang Operasi Lalu Lintas

PT Kereta Api Indonesia (Persero) sedang mengkaji pola lalu lintas jika Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) diperpanjang relasinya sampai ke Bekasi.

Saat ini KA Bandara Soetta baru melayani rute Stasiun Sudirman Baru sampai Bandara Soetta (PP). Jika pembangunan fasilitas di Stasiun Manggarai selesai, maka pelayanan KA Bandara akan dimulai dari sana.

Direktur Operasional KAI Slamet Suseno mengatakan, kereta yang melalui perlintasan Bekasi ada KRL dan kereta jarak jauh. Supaya bisa KA Bandara Soetta melintas di sana, maka pola operasinya harus diatur.

"Nanti kita atur pola operasinya jadi kapasitas lintas cukup, nah pola operasinya yang kita atur. Jadi nanti KA Bandara yang tadinya sampai Manggarai diperpanjang sampai Bekasi," tuturnya, di Jakarta Railway Center (JRC), Stasiun Djuanda, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Slamet mengaku, pengaturan pola operasi itu belum tahu selesai kapan. Sehingga, kapan KA Bandara Soetta melintas sampai ke Bekasi masih tunggu proses tersebut selesai.

"Kapannya, masih kajian ya," tuturnya.

Untuk diketahui, KA Bandara Soetta sudah dioperasikan sejak 2 Januari 2018. Total biaya dari awal pembangunan, pembebasan lahan, hingga konstruksi menghabiskan biaya sekira Rp5 triliun.