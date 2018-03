JAKARTA - Berdasarkan data sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero), tiket kereta api untuk keberangkatan H-3 Lebaran 2018 ludes atau terjual habis.

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya mewujudkan program satu juta rumah.

Sementara itu, Toys 'R' Us Inc tengah mempersiapkan untuk menjual atau menutup total 885 gerai di Amerika Serikat (AS). Penurunan gerai ini, berisiko membuat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) 33.000 pekerjanya.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Tiket Kereta H-3 Lebaran Sudah Habis

Tiket kereta api untuk keberangkatan H-3 Lebaran 2018 ludes atau terjual habis, berdasarkan data sementara PT Kereta Api Indonesia.

"Pemberangkatan untuk tanggal 12 Juni 2018 atau H-3 dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, ke semua tujuan sudah habis," kata Senior Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut data sementara, untuk pemesanan tiket angkutan lebaran 5-12 Juni, yaitu untuk keberangkatan 5,6,7 Juni 2018 pemesanan/ penjualan tiket KA ke semua tujuan masih tersedia, baik keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan Gambir. Pemberangkatan untuk 12 Juni 2018 (H-3) dari stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen ke semua tujuan sudah habis.

Pemberangkatan untuk 8 - 12 juni 2018 dari stasiun Pasar Senen ke semua jurusan (Semarang Tawang, Semarang Poncol, Yogyakarta, Solo, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, dan Malang) sudah habis. "Pemberangkatan untuk 8 - 12 Juni 2018 dari stasiun Gambir ke Bandung masih tersedia," katanya.

Pemberangkatan untuk 8 - 11 Juni 2018 dari stasiun Gambir ke Cirebon masih tersedja sedangkan pada 12 Juni sudah habis. Pemberangkatan untuk 8 - 11 Juni 2018 dari stasiun Gambir ke Semarang Tawang masih tersedia, sedangkan 12 Juni sudah habis.

Pemberangkatan untuk 8 Juni 2018 dari stasiun Gambir ke Yogyakarta/Solo masih tersedia, sedangkan pada 9-12 Juni 2018 sudah habis. Pemberangkatan untuk 8 - 12 juni 2018 dari stasiun Gambir ke Cilacap sudah habis.

Pemberangkatan untuk 8 - 12 juni 2018 dari stasiun Gambir ke Malang sudah habis. Pemberangkatan untuk 8 Juni 2018 dari stasiun Gambir ke Surabaya Gubeng masih tersedia, sedangkan 9-12 Juni 2018 sudah habis. Pemberangkatan untuk 8 - 11 Juni 2018 dari stasiun Gambir ke Surabaya Pasar Turi masih tersedia, sedangkan 12 Juni 2018 sudah habis.

"Karena pemesanan dan penjualan tiket juga dilakukan secara daring, maka sewaktu-waktu bisa berubah. Diharapkan kepada calon penumpang agar selalu memantau setiap saat ketersediaan tiket melalui KAI Access situs kai.id, dan saluran eksternal lainnya," katanya.

Berikut data KA Reguler dan Tambahan Angkutan Lebaran 2018 Daop 1 Jakarta, untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, reguler 25 KA/dengan ketersedian 18.468 tempat duduk, tambahan tujuh KA/dengan ketersedian 5.202 tempat duduk, total 32 KA dengan dengan ketersedian 23.670 tempat duduk.

Sementara itu, berangkat dari Stasiun asiun Gambir, reguler 28 KAdengan ketersedian 12.104 tempat duduk, KA tambahan sembilan KA/dengan ketersedian 4.142 tempat duduk, totaL: 37 KA dengan ketersedian 16.246 tempat duduk.

Total keseluruhan, reguler 53 KA dengan ketersedian 30.572 tempat duduk, KA Tambahan: 16 KA dengan ketersedian 9.344 tempat duduk, jumlah 69 KA dengan ketersedian 39.916 tempat duduk.

Kementerian PUPR Tambah Rumah untuk Masyarakat Miskin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya mewujudkan program satu juta rumah. "Bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan penghasilan maksimal Rp7 juta dapat menikmati rusun subsidi dan untuk rumah tapak maksimal penghasilan MBR yang mendapatkan KPR Subsidi adalah Rp 4 juta," demikian keterangan Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterima di Jakarta, Selasa (13/3/2018). Program subsidi rumah bagi MBR merupakan upaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada 29 April 2015 di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Rusunawa bisa menjadi pilihan tempat tinggal bagi para pekerja generasi millenial. Mekanismenya Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan Rusun kepada Kementerian PUPR. "Kalau masih sendiri bisa memilih tipe studio, bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36. Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik. Nanti bila penghasilan semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen atau rumah tapak," katanya. Hunian vertikal menjadi pilihan karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Hunian vertikal juga mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi perkotaan. Rusunawa tersebut dibangun Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp14 miliar. Bangunan tersebut memiliki 3 lantai dengan 47 unit, serta telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih meubelair, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). "Kalau di lokasi lain bisa dibangun empat lantai, namun karena aturan di Bali, kita hanya bisa membangun unit Rusun tiga lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan oleh pihak pengelola," kata Khalawi. Selain Rusunawa ASN, Kementerian PUPR juga membangun Rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri. Pada 2017, proyek pembangunan Rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan. Dari total yang direncanakan sebanyak 13.253 rusun di seluruh Indonesia, berhasil dibangun keseluruhan 13.251 unit. Adapun pada tahun 2018 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit rusun. Toys R Us Bangkrut 33.000 Orang Terancam PHK Toys 'R' Us Inc tengah mempersiapkan untuk menjual atau menutup total 885 gerai di Amerika Serikat (AS). Penurunan gerai ini, berisiko membuat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) 33.000 pekerjanya. Penutupan dilakukan setelah mereka gagal mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi utang miliaran dolar, setelah para pembeli pindah ke platform online seperti Amazon.com Inc (AMZN.O) dan anak-anak yang memilih gadget elektronik sebagai mainan. Toys 'R' Us sendiri, telah berjuang untuk memberikan layanan utang dari pembelian senilai USD6,6 miliar oleh perusahaan ekuitas swasta KKR & Co LP (KKR .N) dan Bain Capital, serta investor real estat Vornado Realty Trust (VNO.N) pada 2005. Toys 'R' Us telah menutup seperlima dari gerai di Amerika sebagai bagian dari upaya untuk keluar dari salah satu kebangkrutan terbesar yang pernah ada pada sektor pengecer khusus. Sayangnya, kreditor memutuskan bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang dari melikuidasi aset penjual mainan terbesar Amerika Serikat, dan salah satu yang paling dikenal di dunia tersebut, daripada mendorong perusahaan untuk tetap hidup. Perusahaan tersebut, diperkirakan akan mengajukan banding ke pengadilan kebangkrutan dalam waktu dekat. Penutupan yang direncanakan dalam beberapa bulan mendatang, merupakan pukulan bagi generasi konsumen dan ratusan pembuat mainan yang menjual produk di rantai tersebut, termasuk pembuat Barbie Mattel Inc (MAT.O), perusahaan game Hasbro Inc (HAS.O) dan vendor besar lainnya seperti Lego. Di Inggris, 75 toko 'Toys' R 'Us yang tersisa akan ditutup dalam waktu enam minggu, setelah mereka tidak dapat menemukan pembeli untuk semua atau sebagian bisnis yang mengakibatkan hilangnya sekitar 3.000 pekerjaan. Chief Executive Toys 'R' Us David Brandon mengatakan kepada staf mereka di AS tentang kemungkinan penutupan. Upaya untuk merestrukturisasi runtuh bulan ini, setelah kreditur memutuskan tidak melakukan rencana reorganisasi yang jelas. Meski begitu, mereka yakin dapat pulih kembali dengan menutup gerai dan mengumpulkan uang dari penjualan barang dagangan. Data dari International Council of Shopping Centres mencatat, lebih dari 8.000 toko ritel AS tutup pada 2017, naik hampir dua kali lipat dibandingkan penutupan toko tahunan dalam dekade sebelumnya. Toys 'R' Us juga cenderung melikuidasi aset mereka di Prancis, Spanyol, Polandia dan Australia. Peritel ini juga berencana untuk menjual operasinya di Kanada, Eropa Tengah dan Asia. Toys 'R' Us sudah bekerja dengan likuidator Tiger Capital Group LLC, Great American Group LLC, Hilco Merchant Resources LLC dan Gordon Brothers Retail Partners LLC pada penutupan toko yang diumumkan sebelumnya, dan keempatnya diperkirakan akan melanjutkan penutupan tambahan. Hilangnya Toys 'R' Us di Amerika Serikat dan Inggris membuat kekosongan bagi ratusan pembuat mainan yang mengandalkan rantai penjualan sebagai pelanggan teratas bersama WalMart Inc (WMT.N) dan Target Corp (TGT.N). Likuidasi pun akan lebih menyakitkan bagi pembuat mainan kecil dan independen yang mengandalkan rantai tersebut sebagai pameran utama. Sekadar informasi, perusahaan tersebut sudah mengalami kebangkrutan pada bulan September dengan hutang USD4,9 miliar yang merupakan sisa dari akuisisi USD6,6 miliar oleh Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital Partners dan kepercayaan investasi real estat Vornado Realty Trust pada tahun 2005.