JAKARTA - Orang terkaya di dunia 2018 masih dipegang Jeff Bezos, pemilik perusahaan teknologi Amazon dan koran Washington Post. Sepuluh orang terkaya dunia ini punya satu kesamaan: mereka makmur bukan karena harta warisan.

Siapa tak mau menjadi orang terkaya di dunia? Semua orang pasti mendambakan predikat itu, tak terkecuali kamu. Dengan kekayaan berlimpah kamu bisa membeli apa saja yang kamu inginkan.

Selain itu, dengan kekayaan berlimpah itu, tentu kamu bisa membantu orang lain yang tak seberuntung kamu di dunia, seperti ditunjukkan oleh Bill Gates, Warren Buffett, dan Mark Zuckerberg, tiga orang terkaya di dunia setelah Jeff Bezos.

Mengutip Bloomberg Billionaires Index terbaru di awal 2018 yang mencatat 500 orang terkaya di dunia, sebagian besar orang terkaya di dunia di peringkat atas didominasi warga Amerika Serikat. Dari sepuluh orang, tujuh di antaranya tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat.

Dari sisi usaha, dari sepuluh orang terkaya di dunia tersebut, enam di antaranya mendapatkan hoki dari usaha di bidang teknologi. Hanya satu orang menjadi kaya karena usaha retail (Amancio Ortega), dua orang kaya karena berbisnis dengan usaha yang beragam (diversified), yakni Warren Buffet dan Carlos Slim, dan satu orang kaya karena usaha di bidang konsumsi seperti fesyen (Bernard Arnault).

Catatan penting lainnya, sepuluh orang terkaya di dunia ini menjadi kaya berkat usaha sendiri, bukan warisan orang tuanya. Orang tua para konglomerat ini semuanya tercatat bukan seorang pengusaha kaya. Contohnya Sergey Brin, salah satu pemilik Google, di usia belia hijrah dari Uni Sovyet (sekarang Rusia) bersama orang tuanya yang seorang ahli matematika.

Berikut ini daftar lengkap 10 orang terkaya di dunia tahun 2018 yang dikutip dari Bloomberg Billionaires Index, awal Maret 2018 (8/3):

10. Sergey Brin, USD54,5 miliar

Brin adalah presiden Alphabet, perusahaan induk (holding company) yang memiliki mesin pencari Google. Brin mendirikan Mountain View di California pada 1998. Pada 2017, Google menghasilkan pendapatan US$ 111 miliar.

Warga Amerika Serikat berusia 44 tahun ini tercatat memiliki kekayaan karena usaha sendiri, bukan warisan. Brin termasuk orang kaya baru yang beruntung berkat kekayaannya yang cepat menanjak naik di bidang teknologi.

Brin kecil lahir di Moskow, Rusia tahun 1973. Saat usia enam tahun, Brin dan keluarganya pindah ke AS, ikut ayahnya yang seorang ahli matematika. Brin belajar matematika dan ilmu komputer di Universitas Maryland.

9. Larry Page, USD55,9 miliar

Lawrence Page atau biasa dipanggil Larry Page adalah CEO Alphabet, induk usaha (holding company) Google, perusahaan pencari terbesar di dunia saat ini. Pria berusia 44 tahun adalah pendiri Google bersama Sergey Brin pada 1998. Setelah kekayaannya meningkat pesat pada 2004, setelah Google melantai di bursa saham, Larry mendirikan organisasi filantropis bernama Google.org. Sama seperti Sergey Brin, Larry Page semasa kecilnya bersekolah di sekolah Montessori yang menekankan nilai kebebasan dan independensi pada anak.

8. Larry Ellison, USD58,1 miliar

Ellison adalah pendiri dan pemegang saham terbesar Oracle, perusahaan software dan pengelola database perusahaan yang pada Mei 2017 memiliki pendapatan sebesar US$ 38 miliar. Ellion juga memiliki saham di Redwood City, California, memiliki even tennir Indian Well dan perusahaan properti di Hawaii.

Larry Ellison yang kelahiran tahun 1944 (73 tahun) ini dikenal hobi dengan olahraga tennis sehingga mengakuisisi turnamen tenis dunia BNP Paribas dan Well Tennis Garden. Selain tennis, Ellison dikenal hobi bermain gitar dan terbang dengan pesawat kecil.

Ellison tumbuh besar di Chicago setelah diadopsi oleh bibinya sejak usia sembilan tahun. Ellison tidak sempat menamatkan kuliahnya alias drop out dari Universitas Illinois dan Universitas Chicago sebelum akhirnya bekerja dalam proyek database di perusahaan database Ampex.

7. Bernard Arnault, USD65,7 miliar

Orang terkaya di dunia asal Prancis ini adalah chairman LVMH Moet Hennessy Louius Vuitton, produsen barang mewah dengan brand Louis Vuitton. Arnault mengontrol hampir setengah saham LVMH yang memiliki pendapatan sekitar 37,6 miliar Euro atau sekitar US$ 41,6 miliar pada tahun 2016. Selain produk Louis Vuitton, lewat LVMH, lelaki kelahiran tahun 1949 ini juga produsen jam tangan mewah TAG Heuer dan produsen wine Dom Perignon

Arnault masuk ke industri barang mewah pada tahun 1984 dengan mengakuisisi perusahaan tekstil. Bisnis ini berbeda dari bisnis keluarganya yang bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Meskipun Bernard Arnault sebagai salah satu orang terkaya di dunia, istrinya adalah seorang pemain piano profesional. Kadang-kadang Arnault ikut bermain piano bersama istrinya.

6. Amancio Ortega, USD66,8 miliar



Ortega memiliki 59% saham Inditex, perusahaan clothing retail terbesar di dunia. Ortega juga memiliki The Arteixo, perusahaan clothing berbasis di Spanyol dan pemilik brand Zara serta delapan brand fesyen lainnya dan beroperasi dengan lebih dari 7.000 toko ritel. Pada Januari 2017, Ortega meraih pendapatan hingga 23,3 miliar Euro (US$ 25,7 miliar). Selain itu Ortega tercatat memiliki beberapa gedung perkantoran premium dan properti retail di beberapa negara.



Lelaki kelahiran tahun 1936 ini dibesarkan oleh orang tua yang bekerja sebagai pekerja rel kereta api dan ibunya sebagai pembantu rumah tangga di Spanyol bagian utara. Di umur 13 tahun, Ortega bekerja di toko baju di kota La Coruna.

5. Carlos Slim, USD67,6 miliar



Carlos Slim adalah satu-satunya orang terkaya di dunia asal Mexico. Kekayaan Sllim beasal dari banyak lini usaha. Antara lain dari America Movil, operator telepon seluler di Amerika Latin. Slim juga memiliki perusahaan di sektor perbankan dan pertambangan, serta di beberapa perusahaan terbuka, termasuk koran The New York Times dan bank Caixabank. Slim juga memiliki saham di perusahaan konstruksi Meksiko melalui Grupo Carso. Pria kelahiran tahun 1940 (78 tahun) juga memiliki kekayaan atas jerih payah sendiri, bukan warisan. Carlos yang lahir dari keluarga imigran Libanon bisa meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Meksiko tahun 1961. Pada usia 25 Carlos mulai terjun berbisnis dengan usaha di bidang konstruksi. Saat Meksiko dalam krisis keuangan tahun 1980-an, Carlos justru banyak berinvestasi dengan mengakuisisi perusahaan yang sedang bangkrut.



4. Mark Zuckerberg, USD74,2 miliar



Mark Elliot Zuckerberg adalah co-founder dan chief executive officer (CEO) Facebook, jaringan sosial terbesar di dunia yang pendapatannya berasal dari iklan di Facebook. Pada 2017, Facebook berhasil meraup pendapatan sebesar US$ 41 miliar. Perusahaan berkantor di The Menlo Park, California, ini mencatatkan saham di bursa pada 2012 dan tercatat meraup dana terbesar sepanjang sejarah perusahaan teknologi. Pada 2005 Mark menolak tawaran Yahoo untuk menjual Facebook senilai US$ 1 miliar. Andai Mark menerima tawaran Yahoo saat itu, mungkin Mark tidak menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan usia kurang dari 40 tahun.



3. Warren Buffett, USD88,8 miliar



Buffett adalah chairman dan pemegang saham utama Berkshire Hathaway,perusahaan pengelola investasi berbasis di Nebraska Amerika Serikat. Buffett memiliki sejumlah saham di perusahaan terbuka seperti Geico, Clayton Homes, MidAmerican Energy, Coca Cola serta penerbit kartu kredit American Express. Meski sudah kaya raya, seperti terungkap di tayangan documentary legend HBO, kadang Buffett masih nyetir sendiri dari rumah menuju kantornya dan memesan sarapan di drive thru resto cepat saji dengan menu makanan yang disesuaikan kondisi harga saham pagi itu. Buffett kecil dulu bekerja sebagai loper koran yang rutin membawakan koran ke rumah pelanggan, menjual permen dan majalah dari pintu ke pintu. Buffett membeli saham pertamanya setelah berkunjung ke New York Stock Exchange saat usia 11 tahun!



2. Bill Gates, USD92,2 miliar

Bill Gates adalah pendiri dan pemilik saham terbesar Microsoft, produsen software terbesar di dunia. Selain itu Gates memiliki saham 1% di Redmond, perusahaan berbasis di Washington. Sebagian besar kekayaannya datang dari Cascade Investment, perusahaan investasi yang memiliki saham di beberapa perusahaan yang tercatat di bursa, termasuk perusahaan kereta api Canadian National Railway, Deere, Four Seasons Hotels, Sapphire Energy, dan Ecolab. Bapak tiga anak yang lahir tahun 1955 ini menikah dengan Melinda French pada 1994. Saat ini Melinda adalah karyawan Microsoft yang bertemu dengan Bill Gate saat acara konferensi pers di New York tujuh tahun sebelumnya atau tahun 1987.



1. Jeff Bezos, pendiri Amazon USD129 miliar



Jeffrey Bezos memiliki kekayaan sebesar US$ 129 miliar. Lelaki kelahiran 1 Desember 1964 ini mendapatkan kekayaan dari usaha retail online Zappos dan Audible serta Amazon. Bezos juga memiliki Blue Origin, perusahaan eksplorasi ruang angkasa, dan tercatat sebagai pemilik koran Washington Post.



Lulusan sarjana Princeton University ini memulai karir sebagai staf IT di perusahaan keuangan di Wall Street, Amerika. Pada 1994 Bezos mendirikan Amazon untuk berjualan buku secara online. Tiga tahun kemudian, pada 1997, setelah Amazon menjual sahamnya di bursa AS, kekayaan Bezos naik menjadi US$ 12 miliar. Namun pada 2001 terjadi teknologi bubble yang menimpa perusahaan teknologi AS sehingga kekayaan Bezos tersisa cuma US$ 2 miliar.



Berikut ini perjalanan penting Jeff Bezos seperti tercatat di Bloomberg:

Milestones

1964: Jeffrey Bezos lahir Albuquerque, New Mexico.

1986: Lulus sarjana di Princeton University. Bekerja di Bankers Trust.

1994: Mendirikan Amazon.com untuk menjual buku secara online.

1997: Mencatatkan Amazon di bursa AS dengan harga US$18 per saham.

1999: Dinobatkan sebagai “Person of The Year” oleh Majalah Time.

2003: Selamat dari kecelakaan helicopter di Texas AS.

2007: Mengenalkan the Kindle electronic kepada para pembaca.

2010: Penjualan e-book mencapai rekor di Amazon.com.

2013: Membeli koran the Washington Post senilai US$250 juta.

2017: Menjadi orang terkaya dunia, sejak Oktober sampai kini.