JAKARTA - Ilmuwan Stephen Hawking membuat dunia berduka. Hawking menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Cambridge pada 14 Maret 2018. Tahukah Anda, pria yang meninggal di usia 76 tahun ini ternyata punya kekayaan dalam jumlah yang lumayan?



Semasa hidupnya, Hawking memecahkan berbagai misteri di dunia, menulis buku bestseller internasional, serta muncul di berbagai acara televisi. Seberapa besar kekayaannya? Dan bagaimana dengan kisah hidupnya? Berikut ini fakta-fakta tentang Hawking.



Kekayaan



Untuk ukuran seorang ilmuwan, nama Hawking tergolong dalam jajaran ilmuwan terkaya, lho. Kekayaannya diperkirakan mencapai 20 juta dolar AS atau setara Rp270 miliar. Dari mana saja sumber kekayaannya?



Selain dari penghasilannya sebagai profesor di Cambridge University, Inggris, Hawking juga memiliki banyak kegiatan lain yang berperan dalam menggemukkan kantongnya.



Ternyata, mayoritas kekayaan bersihnya berasal dari penjualan bukunya yang sangat populer A Brief History of Time. Buku yang mengeksplorasi dan menjelaskan konsep alam semesta untuk orang awam itu laris manis.



Sejak diterbitkan pada 1988, A Brief History of Time terjual setidaknya hingga 10 juta eksemplar dan menjadi best seller internasional. Buku itu juga sudah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa.



Hawking juga mendapat pemasukan dari berbagai buku lain yang dia tulis. Karyanya yang lain termasuk Black Holes and Baby Universes and Othe Essays, The Universe in a Nutshell, hingga buku anak-anak.



Pundi-pundi kekayaannya juga bertambah ketika pada 2012 dia memenangkan The Fundamental Physics Prize. Jumlah hadiah yang dia terima sebesar 3 juta dolar AS, dan terbilang hadiah terbesar dalam bidang sains.



Kantong pria ini juga makin tebal karena sering tampil dalam berbagai acara televisi. Dia menampakkan wajahnya lewat The Simpsons, Star Trek, hingga The Big Bang Theory. Jadi, wajar saja bukan jika dia punya jumlah kekayaan yang lumayan?

Kehidupan

Hawking lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Keluarganya pindah ke St Albans ketika Hawking berusia delapan tahun.

Hawking bersekolah di St Albans School. Kala itu, kecemerlangnya sudah mendapat pengakuan dari teman-teman dan guru. Selanjutnya, dia masuk ke University College, Oxford, pada tahun 1959 di usia 17 tahun.

Sebenarnya si penyuka makanan India ini ingin mendalami Matematika. Namun, kampusnya saat itu tidak memiliki jurusan tersebut, akhirnya dia pun memilih Fisika. Dia merasakan studinya begitu mudah, dia bahkan jarang mencatat.

Dia menyimpan ketertarikan kepada Kosmologi, karena dapat membedah pertanyaan besar, “dari mana asal alam semesta?” Karena itu, pada 1962, Hawking pindah ke Cambridge setelah lulus dari Oxford, untuk mendalami bidang kosmologi.

Sepanjang 1970, riset Hawking fokus pada black holes. Dan sepanjang 1980, dia memperlebar fokusnya yaitu mencakup konsep alam semesta yang lebih luas: penciptaan dan ciptaannya.

(rhs)