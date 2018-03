JAKARTA - Sering kali kita merasa kegagalan yang dialami lebih besar dari yang dialami orang lain. Namun, yang membedakan seorang dapat sukses atau tidak adalah apakah mereka memilih menyerah terhadap tekanan atau tidak.

Seorang penulis lepas untuk beberapa situs kenamaan, Aja Frost, menceritakan dirinya ditolak 10 dari 13 perguruan tinggi yang dia ajukan saat SMA.

Bahkan, saat memandang teman-temannya yang diterima di universitas kenamaan seperti Columbia University dan Yale University, membuat dia merasa seperti orang yang paling tidak mengesankan, paling tidak cerdas, paling tidak menjanjikan. Tapi setelah beberapa bulan, dia memaksa diri untuk bergerak, sehingga bisa fokus untuk menikmati pengalaman kuliah dan memulai kariernya.

Dua tahun kemudian, lebih dari 800 artikel dia telah dipublikasikan di beberapa tempat seperti Forbes, Business Insider, Inc., USA Today College, dan The Daily Muse. Bahkan dia telah mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan sebelum dia lulus dari kampus.

Oleh karena itu, meskipun Anda saat ini merasa berada di titik terendah, itu tidak mencerminkan apa pun tentang bakat atau potensi Anda yang besar.

Guna membuktikannya, dia telah mengumpulkan tujuh cerita tentang orang-orang super sukses yang mengalami dan mengatasi kegagalan. Berikut 7 cerita tentang orang-orang super sukses yang ditulisnya dalam laman TheMuse.

1. Steven Spielberg

Film-film hits Jaws, Jurassic Park, E.T. , Saving Private Ryan merupakan besutan dari sutradara ternama Spielberg. Kendati demikian dia pernah ditolak dari University of Southern California School of Cinema Arts sebanyak dua kali.

Meski bisa menyimpan dendam, Spielberg malah memberikan dukungannya ke sekolah tersebut, menyumbangkan uang dan bangunan. Dia dianugerahi gelar kehormatan pada tahun 1994 dan menunjuk seorang wali amanat di tahun '96.

2. Anna Wintour

Wintour mendapat peringkat ke-28 di Forbes 'Most 100 Powerful Women, tapi karier awalnya tidak begitu menjanjikan. Setelah hanya sembilan bulan sebagai editor mode untuk Harper's Bazaar, majalah busana wanita. Winter dipecat karena tidak mengerti pasar Amerika. Dia pindah ke Viva, majalah wanita dewasa.

Akhirnya, setelah beberapa kali bertugas di berbagai terbitan, Wintour menjadi pemimpin redaksi Vogue, majalah gaya hidup dan mode Amerika Serikat.

"Kurasa semua orang harus dipecat sekali," kata Wintour.

Yang berarti bahwa jika Anda pernah melepaskannya, jangan khawatir hal itu akan berdampak negatif pada karir Anda.

3. Evan Spiegel

Pendiri Snapchat adalah miliarder termuda di dunia. Namun, baru lima tahun yang lalu, sebagai sarjana di Stanford University, kehidupan Spiegel hampir tidak terasa penting.

Pacarnya putus dengan dia dan satu-satunya pengguna perusahaan pertamanya adalah ibunya. "Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa," katanya kemudian.

Teruslah menunjukkan bahwa ketekunan bisa berjalan jauh, bahkan ketika rasanya tidak ada yang berjalan baik.

4. Arianna Huffington Buku kedua Huffington ditolak oleh 36 penerbit. Dan ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur California pada tahun 2003, dia hanya menerima 0,55% suara. Sudah cukup jelas sekarang bahwa Huffington belajar dari kegagalannya. Dalam sebuah wawancara 2010 dengan majalah Success, dia mengatakan bahwa mengumpulkan dana kampanye menunjukkan kepadanya "kekuatan dari internet". Bukti keberhasilan yang luar biasa ditunjukkan daei The Huffington Post, website kenamaan yang dibuat Huffington. Bahkan sekarang dia sudah menerbitkan 13 buku. 5. Craig Newmark Newmark, yang mendirikan Craigslist, sebuah situs iklan baris, memiliki potensi menghancurkan karier saat bekerja di IBM, perusahaan perangkat keras dan lunak AS, di Detroit. Dia kehilangan kesabaran di depan pelanggan dan 'menciptakan persepsi dengan cepat untuk tidak terlalu baik dengan orang lain.' "Pada saat itu, saya telah menginternalisasi pelajaran besar: bahwa satu-satunya cara saya belajar dan melangkah maju adalah trauma yang tepat," katanya. Kemampuannya untuk mengenali kelemahannya dan belajar dari kesalahannya sangat mengagumkan (dan menjelaskan kesuksesannya kemudian!). 6. Conan O'Brien Hanya beberapa bulan setelah O'Brien menjadi tuan rumah The Tonight Show, stasiun TV NBC, pihak TV mengumumkan bahwa memberikan posisi tersebut kembali kepada Jay Leno, pembawa acara sebelumnya. O'Brien menangis saat memberi tahu stafnya berita tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Setelah banyak waktu nongkrong di rumahnya, ia memutuskan untuk pergi tur komedi nasional. "Saya mengalami beberapa hal. Dan terkadang saya mengalami depresi. Rasanya seperti pernikahan putus tiba-tiba, dengan ganas, cepat. Dan saya hanya mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi," katanya kepada stasiun televisi CBS. "Ketika kami mulai mengadakan tur ini bersama, saya mulai merasa lebih baik. Dan hampir tidak ada penawar yang lebih baik dari yang telah saya alami, daripada melakukan ini (tur komedi) setiap malam," tambah dia. Turnya sangat populer, dan kurang dari satu tahun kemudian, O'Brien menjadi tuan rumah Conan di stasiun televisi TBS. 7. Brian Chesky dan Joe Gebbia Airbnb, marketplace bagi masyarakat yang ingin menyewa atau menyewakan kamar pribadi, apartemen ataupun rumahnya, saat ini bernilai USD25,5 miliar. Namun, para pendirinya mungkin tidak akan pernah meramalkan kesuksesan masa depan mereka di tahun 2008, saat mereka meluncurkan situs ini. Awalnya situs Airbnb tidak mendapatkan daya tarik apapun. Chesky dan Gebbia bertahan hidup dengan sereal dan mengumpulkan puluhan ribu dolar utang kartu kredit. Dia menolak untuk menyerah kira-kira setahun kemudian, mereka diterima menjadi inkubator di Y Combinator, salah satu modal ventura bergengsi di dunia startup, yang membantu membawa mereka ke tempat mereka sekarang.