JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) kembali mendapatkan penghargaan sebagai penyaluran pembiayaan perumahan (mortgage) baik dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

Pada tahun lalu MNC Bank meraih predikat pertumbuhan KPR Terbaik Bank Buku II di Indonesia, dan kini kembali meraih predikat Best Lender menurut Loan Market Indonesia.

Adapun penghargaan diberikan pada malam Gala Dinner “21st Annual Ray White Awards 2018” yang sekaligus merupakan “1st Annual Loan Market Awards 2018”.

Annual Ray White Award 2018 merupakan ajang yang memberikan apresiasi kepada para Principals, Marketing Executives, Loan Advisers, partner dan Administrators terbaik yang telah memberikan kontribusinya terhadap penjualan pada periode 2017.

“Apresiasi ini bukti kepercayaan industri terhadap MNC Bank sebagai salah satu bank pilihan dalam penyaluran mortgage. Di sisi lain, ini merupakan cambuk agar kinerja bank khususnya di bidang mortgage terus meningkat untuk menjawab kepercayaan tersebut," ujar Consumer Lending Business Head MNC Bank Budy Setiawan di Grand Ballroom Ayana MidPlaza Jakarta Sabtu(17/3/2018).

Dia mengatakan, MNC Bank telah menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital untuk lebih memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan seperti internet banking, mobile banking serta aplikasi punyakartu dan punyarumah. Khusus untuk aplikasi punyarumah, bank memberikan kemudahan pada konsumen untuk pengajuan KPR dan KPA.

Hal tersebut sebagai bukti MNC Bank terus meningkatkan fokus kepada klik daripada brick. Brick adalah membangun sebanyak mungkin network melalui kantor cabang. Sementara klik menjadikan smartphone sebagai touchpoint MNC Bank.

"Artinya, melalui telepon pintar nasabah dapat melakukan transaksi perbankan di manapun dan kapan pun," tuturnya.

Disisi lain, bank juga bekerja sama dengan 421 kantor agen property untuk penyaluran KPR dan KPA. Bahkan penyaluran melalui agen property mencapai kisaran 40% dari kredit mortgage. Penyaluran melalui agen properti tetap menjadi salah satu fokus distribusi kredit dari Bank pada 2018.

"Seluruh upaya tersebut diharapkan mendorong kinerja Bank terutama dalam penyaluran kredit konsumer dan berkontribusi terhadap pencapaian target Kredit 2018 MNC Bank di kisaran 10%-12%,," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama CEO of Loan Market Indonesia Sari Dewi menerangkan, bahwa dengan menjadikan MNC Bank sebagai mitra penyaluran KPR dan KPA, maka hal tersebut akan membuat kinerja dari loan market semakin meningkat.

Namun, prestasi ini tentunya tidak terlepas dari kredibilitas dan kemampuan dari para loan adviser, serta fasilitas KPA dan KPR dari MNC Bank yang mumpuni. Oleh karena itu MNC Bank meraih penghargaan sebagai Best Lender of the Year dari Loan Market Indonesia.

"Kemudahan dalam pengajuan, juga transparansi proses menyebabkan MNC Bank menjadi Bank favorit bagi Loan Adviser untuk penyaluran KPR dan KPA," tutur Sari.

