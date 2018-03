JAKARTA - Harga hunian, baik rumah maupun apartemen, memang terus naik setiap tahunnya. Bisa dimaklumi karena makin lama ketersediaan lahan untuk hunian memang kian sedikit. Dan sebagai kebutuhan dasar, sekalipun terus naik setiap tahunnya, tetap saja banyak orang yang ingin memilikinya, membeli rumah. Dan tahukah Anda harga rumah paling diminati di tahun 2017 lalu?



Tapi sebelum mengupas harga rumah paling diminati di tahun 2017 lalu, survei Rumah.com Property Affordability Sentiment Index H1-2018 yang diselenggarakan Rumah.com bersama Iembaga riset Intuit asal Singapura, menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kualitas hidup, sebelum mempertimbangkan harga saat membeli rumah.

Survei juga memaparkan bahwa lokasi masih menjadi pertimbangan mayoritas responden saat diminta menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan ketika membeli rumah, seperti:



Sebanyak 92% responden mencantumkan lokasi sebagai salah satu faktornya



Sementara ada 75% mencantumkan faktor keamanan. 72% mencantumkan mudah dijangkau transportasi umum. 65% menempatkan infrastruktur dan fasilitas umum. 60% responden menempatkan harga properti di urutan kelima.

Ya, masih banyak yang menjadikan lokasi sebagai prioritas utama ketika membeli rumah. Dari hasil survei tersebut sebanyak 39% responden menempatkan Jakarta sebagai lokasi favorit untuk pembelian properti di masa depan. Lalu disusul Bogor dengan 27%, dan diikuti Depok sebanyak 23%.







Harga Rumah Paling Diminati di Tahun 2017

Dan yang menarik, sekalipun harga hunian terus naik setiap tahunnya namun hasil survei ternyata menempatkan ‘Harga Properti’ di posisi kelima, tidak berubah dibandingkan semester sebelumnya.

Padahal berdasarkan survei Rumah.com Property Affordability Sentiment Index H2-2017 alasan di posisi pertama mengapa orang belum punya atau membeli properti adalah tidak punya uang untuk DP atau uang mukanya. Lengkapnya:

Tidak punya uang muka (53%)

Harga yang terlalu tinggi (32%)

Belum siap (28%)

Lantas berapa harga rumah paling diminati di tahun 2017 lalu?

Paling banyak berada di kisaran Rp750 juta ke bawah (84%)

Kemudian Rp750 juta hingga Rp1 miliar (7%)

Dan mulai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar (5%)

Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan menyatakan, bahwa keputusan membeli rumah perlu didasari dengan pertimbangan jangka panjang. Hal ini terkait jumlah uang yang besar serta banyaknya pihak yang harus dikelola kepentingannya saat memilih sebuah tempat tinggal.

“Oleh karena itu, meski harga adalah faktor penting, lokasi, keamanan, akses, dan fasilitas di sekitar menjadi jauh lebih penting. Harapannya, hunian yang ditinggali bisa mendukung kebutuhan hidup mereka, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kesejahteraan dan kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga kemudahan menjangkau tempat kerja,” tambahnya.

Dan berdasarkan survei ini, ternyata terdapat 51% pembeli rumah pertama. Lalu pembeli rumah kedua atau upgrader 23% dan 20% sebagai investor. Nah, khusus bagi upgader dan investor pertimbangan beli rumahnya tentu berbeda dengan pembeli rumah.

