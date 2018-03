JAKARTA - Di tahun 2017, PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,14 triliun. Angka tersebut naik sebesar 11,06% dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya sejumlah Rp1,92 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Meski pendapatan naik, namun perusahaan membukukan penurunan laba. Pada tahun lalu, MLPT meraih laba sebesar Rp112,36 miliar, turun sebesar 23,9% dibandingkan laba tahun sebelumnya yang mencapai Rp147,72 miliar. Penurunan laba terutama karena peningkatan beban pokok penjualan dan jasa. Pada tahun lalu, porsi beban tersebut mencapai Rp 1,90 triliun, meningkat 13% dari tahun 2016 yang hanya Rp1,68 triliun.

Pada perdagangan akhir pekan kemarin, saham MLPT ditutup turun 14,08% menjadi Rp610 per saham. Dalam rangka menggenjot pertumbuhan penjualan dan pendapatan layanan, perseroan belum lama ini memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar USD250 juta atau setara Rp3,3 triliun (kurs BI Rp13.325 per dolar AS).

”Penandatanganan fasilitas kredit dilakukan pada 22 Juni 2017, di mana BNI berperan sebagai mandated lead arranger, agent dan security agent," kata Sekretaris Perusahaan PT Multipolar Tbk, Chrysologus R.N Sinulingga.

(ris)