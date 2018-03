JAKARTA – PT Angkasa Pura I (AP I) meningkat kan kapasitas di enam bandara melalui pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pertemuan tahunan Badan Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang akan dilakukan pada 8-14 Oktober 2018 di Bali.

Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan, keenam bandara yang siap menghadapi penyelenggaraan tahunan IMF dan Bank Dunia tersebut, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sul tan Hasanuddin (Makassar), Bandara Lombok, Ban dara Adi Soemarmo (Solo), dan Bandara El Tari (Kupang). Menurut dia, Bandara I Gusti Ngurah Rai merupakan pintu gerbang utama bagi para tamu negara saat pertemuan IMF dan Bank Dunia pada Oktober mendatang. Ajang pertemuan ekonomi tingkat dunia ini akan dihadiri sekitar 17.000 delegasi dari 189 negara, termasuk 189 menteri keuangan, 189 kepala bank sentral, dan 23 kepala negara.

“Untuk itu, Angkasa Pura I siap menyambut kegiatan akbar dan berupaya menyiapkan berbagai fasilitas agar perpindahan moda transportasi pada hari kedatangan dan kepulangan tamu negara bisa berjalan lancar dan nyaman,” kata Faik dalam keterangan rilisnya di Jakarta. Peningkatan kapasitas Ban dara I Gusti Ngurah Rai dilakukan melalui perluasan apron sehingga kapasitas parking stand menjadi 64 parking standdari kondisi eksisting se - banyak 53 parkingstand.Selain itu, juga dilakukan penambahan 2 rapid exit taxiway menjadi total 4 dari 2 rapid exit taxiway. “Diharapkan dengan penambahan dua rapid exit taxiway ini dapat meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat dari 30 pesawat per jam menjadi 33 pesawat per jam,” katanya.

Demikian pula dengan gerai check-in internasional yang akan diperluas dan diperbanyak dari 96 unit gerai check-in se luas 2.470 meter persegi men jadi 126 unit dengan luas 4.420 meter persegi. Dari sisi parkir kendaraan di sisi darat kapasitasnya bertambah 1.600 unit. “Penambahan rapid exit taxi way, perluasan apron, dan penundaan sementara overlay runway selama kegiatan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia tersebut akan me nambah daya tampung penumpang hingga 22.650 penumpang per hari, jumlah tersebut sudah melebihi dari perkiraan delegasi yang akan hadir sebanyak 17.000 orang,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, untuk men du - kung suksesnya penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Kementerian Perhubungan melakukan persiapan kedatangan delegasi acara tersebut dengan meningkatkan kapasitas Band ra I Gusti Ngurah Rai. Menurut dia, jam operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pun nanti akan menjadi 24 jam. Jika pada hari biasa jam operasional bandara tersebut hanya melayani mulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan 01.59 WITA. Karena itu, pada saat penyelenggaraan tahunan IMF dan Bank Dunia akan beroperasi selama 24 jam penuh. “Saya minta Dirut PT Angkasa Pura I untuk mengoordinasikan berapa pesawat yang datang, termasuk pesawat pribadi ataupun komersial. Untuk pesawat komersial apakah cukup menggunakan yang ada atau tambahan. Untuk carter itu dibutuhkan berapa,” kata Menhub. (Heru febrianto)