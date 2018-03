JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik upaya pemerintah dan investor India yang berniat untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Di bidang perhubungan, dirinya telah menyiapkan beberapa pembangunan infrastruktur yang akan ditawarkan kepada India.

Budi menambahkan, dirinya berencana menawarkan beberapa pengelolaan pada bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan ditawarkanya pengelolaan kedua proyek tersebut kepada investor India maka bandara dan pelabuhan di Indonesia bisa lebih baik lagi.

"Pada dasarnya, kita menghendaki foreign investor bisa mengelola pelabuhan airport oleh karenanya saya akan mengadakan one on one meeting dengan beberapa company, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman mengelola airport dan pelabuhan," ujarnya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Apalagi lanjut Budi, India merupakan salah satu negara yang memiliki investor yang cukup besar. Hal itu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi India yang cukup tinggi.

"Ini menjadi penting karena India ekonominya tumbuh besar sekali dan Indonesia punya hubungan yang baik sejak lama dan hubungan baik itu kita akan improve. Banyak perusahaan-perusahaan India yang sudah eksis di sini, yang juga bisa survive dan juga bisa menghasilkan banyak kreasi-kreasi, saya pikir hubungan baik antara Indonesia dan India ini bisa didalami, bisa di-improve dalam suatu kegiatan yang konkret," jelasnya.

Budi menjelaskan, beberapa proyek yang akan ditawarkan pengelolaannya ke India merupakan bandara yang memiliki skala besar dan berstatus Internasional. Dirinya mencontohkan, Bandara Kualanamu, Raden Inten hingga Labuan Bajo saja dia tawarkan kepada India.

"Kalau airport, yang skalanya lumayan besar itu Kulanamu dan Balikpapan, tapi di luar itu ada lagi airport yang dalam skala menengah itu ada Raden Inten di Lampung, Tarakan dan Labuan bajo," ucapnya.

Sementara untuk beberapa proyek pelabuhan yang akan ditawarkan kepada investor India adalah pelabuhan yang memiliki skala besar khususnya di wilayah tengah dan timur Indonesia. Contohnya adalah seperti pelabuhan Kuala Tanjung hingga Bitung.

"Kalau seaport (pelabuhan) yang available itu mestinya di Kuala Tanjung dan Bitung. Dan lain-lain ada seaport dalam skala lebih kecil itu ada di Indonesia bagian tengah," jelasnya.

Selain itu, Budi juga mencoba menawarkan beberapa proyek kereta api yang ada di Indonesia kepada India. Salah satunya adalah pemerintah mendorong agar India bisa masuk ke dalam proyek kereta api Makassar-Pare Pare di Sulawesi. "Tapi bukan tidak mungkin (juga) kereta api. Ada satu project kereta api (yang akan ditawarkan) Makassar- Pare Pare. Sebagai daripada investasinya kita lakukan secara KPBU. Itu dimungkinkan apabila India masuk ke Kereta Api selain Seaport dan Airport," ucapnya. Budi menjelaskan, meskipun nantinya pengelolaan diserahkan kepada India bukan berarti asetnya juga ikut berpindah. Pasalnya, pemerintah memberikan investor asing dalam hal ini India hak konsesi untuk melakukan pengelolaan proyek tersebut. "Sebenarnya bukan hanya kepada India saja. Memang kita memberikan kesempatan limited consession, katakan bisa 20-30 tahun, jadi bukan kita menjual, kita berikan," kata dia. "Mengapa ini kita lakukan? Satu, kita butuh dana-dana swasta. Kedua, kita juga butuh expertise dari mereka. Ketiga, kita juga menghendaki kolaborasi investasi di Indonesia dengan investor asing apabila kita mendapat sentimen positif dari satu negara di mana India cukup berpengaruh dalam memberikan sentimen positif itu," jelasnya.