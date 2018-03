JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengevaluasi formula pembentuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Penugasan jenis Premium dan Solar. Peninjauan tersebut dilakukan supaya bisa mengurangi beban keuangan Pertamina di tengah keputusan pemerintah untuk tidak mengubah harga BBM sampai akhir tahun.

Pasalnya, Harga Premium saat ini Rp6.450 per liter, semestinya dijual dengan harga Rp8.600 dan Solar yang dijual Rp5.150 per liter mestinya dijual sekira Rp8.350 per liter.

Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar mengatakan, dengan harga minyak mentah sekarang dan harus menjual BBM Penugasan harga tetap maka apapun efisiensinya akan sulit mengurangi beban keuangan Pertamina. Sekalipun tambahan subsidi untuk Solar ditambah menjadi Rp1.000, sifatnya hanya sedikit mengungai beban keuangan perseroan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan, akan membahas kembali formula harga BBM Penugasan.

"Kami meminta penjelasan resmi terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM untuk Jamali non Jamali dan BBM 1 Harga di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui Raker dengan Menteri ESDM RI sebelum pembentukan 1 April 2018," tuturnya, di ruang rapat Komisi VII, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Baca Juga: Direktur Pertamina : Mestinya Harga Premium April-Juni Rp8.600/Liter

Berikut kesimpulan rapat Komisi VII dengan Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, PT Pertamina dan PT AKR :

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Migas dan Kepala BPH Migas untuk mengevaluasi dalam penyaluran BBM Khusus dan BBM Penugasan supaya tepat sasaran dan hasilnya disampaikan pada 15 April 2018.

2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Migas dan Kepala BPH Migas bahwa penyaluran BBM harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan menyampaikan juga laporan distribusi BBM Non Subsidi.

3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas menyiapkan daftar SPBU yang menjual BBM di luar ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala BPH Migas untuk meninjau kembali penunjukan pihak swasta untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM Tertentu.

5. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas menyampaikan daya impor Solar baik harga dan volume, terkait pelaksanaan BBM Tertentu oleh PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk tahun 2015-2017.

6. Komisi VII DPR RI menerima penegasan Direktur Utama Pertamina bahwa Pertamina menolak ikut serta dalam seleksi penugasan penyediaan dan pendstribusian jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus penugasan tahun 2018-2022 yang diselenggarakan oleh BPH Migas. 7. Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas agar melaksanakan fungsi dan tugas BPH Migas sebagaimana di amanatkan Pasal 8 pusat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. 8. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Gabungan bersama dengan Komisi VI untuk mengklarifikasi pelaksanaan Keputusan RUPS PT Pertamina 9. Komisi VII DPR RI meminta penjelasan resmi terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM untuk Jamali non Jamali dan BBM 1 Harga di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui Raker dengan Menteri ESDM RI sebelum pembentukan 1 April 2018. 10. Komisi VII DPR meminta jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat 26 Maret 2018.