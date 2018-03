JAKARTA - Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) resmi mengambil alih saham 73,8% PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Pemegang saham telah memberikan izin atas akuisisi tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada hari ini.

Mengutip keterangan tertulis Bank Danamon, Selasa (20/3/2018), RUPSLB juga menyetujui rencana aksi atau recovery plan perseroan untuk mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rencana Aksi tersebut adalah untuk memastikan bank sistemik telah menerapkan opsi-opsi pemulihan (recovery) yang kredibel dan wajar. Selain itu, RUPSLB menyetujui perubahan satu pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) mengambil alih saham 73,8% PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) setelah adanya kesepakatan jual beli saham bersyarat Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) dengan Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. (AFI) dan entitas-entitas terafiliasi lainnya.

AFI merupakan suatu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd yang saat ini memiliki 73,8% kepemilikan saham di Danamon. Investasi strategis Bank of Tokyo-Mitsubishi dilaksanakan melalui tiga tahap untuk mengakuisisi saham mayoritas Danamon.

Tahap pertama, yakni dengan membeli 19,9% saham di Danamon, dengan harga Rp8.323 (USD0,61) per saham dan dengan jumlah investasi sebesar Rp15,875 triliun (USD1,171 miliar).

Harga tersebut adalah berdasarkan 3Q17 P/B dengan nilai 2,0x dengan pemberlakuan beberapa penyesuaian tertentu. Pada tahap ini, AFI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Danamon.

Pada tahap kedua, MUFG berencana untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta persetujuan terkait lainnya untuk membeli tambahan 20,1% saham untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Danamon menjadi 40%.

Tahap ini diharapkan akan diselesaikan antara kuartal II-kuartal III 2018, dengan bergantung pada didapatnya persetujuan-persetujuan tersebut.

Sementara pada tahap ketiga, MUFG berencana untuk meningkatkan kepemilikannya di Danamon di atas 40%, dan hal ini akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham Danamon lainnya baik untuk tetap menjadi pemegang saham atau mendapatkan uang tunai dari MUFG.

Dengan diselesaikannya tahap ketiga, kepemilikan final MUFG di Danamon akan menjadi sebesar 73,8% atau menjadi pemegang saham terbesar Danamon