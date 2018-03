JAKARTA – Bursa Kayu Indonesia (Indonesian Timber Exchange/ITE E-commerce), sebuah sistem pemasaran berbasis online untuk produk kayu olahan diharapkan dapat mempromosikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sekaligus meningkatkan ekspor.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hudoyo mengatakan, salah satu kunci meningkatkan ekspor produk perkayuan adalah inovasi dan adaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena itu, gagasan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama mitra kerjanya dari Australia, PNORS Technology Group, dan bekerja sama dengan asosiasi lingkup kehutanan lainnya untuk mengembangkan aplikasi ITE E-Commerce layak diapresiasi.

”Dengan aplikasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kinerja sektor kehutanan dari hulu sampai ke hilir, terutama terkait dalam perluasan akses pasar produk kayu, baik domestik maupun inter nasional,” kata Hudoyo dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Kemarin di Semarang dilakukan ekspor kayu olahan per dana melalui ITE ECommerce ke Amerika Serikat (AS). Hudoyo menegaskan, terpilihnya AS patut disambut hangat karena negara itu menempati posisi lima besar tujuan ekspor produk perkayuan Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang terkumpul secara daring sampai dengan Maret 2018, Indonesia telah menerbitkan lebih dari 790.000 dokumen V-Legal, termasuk sekitar 52.000 Lisensi FLEGT untuk tujuan Uni Eropa dengan nilai ekspor sekitar USD45,37 miliar. Pada periode sama, Indonesia mengekspor produk kayu ke AS senilai USD4,36 miliar atau sekitar 9,61% dari total ekspor produk kayu Indonesia yang didominasi produkproduk furnitur, kertas, panel, dan wood working.

Dengan dukungan sistem ITE E-commerce, Hudoyo optimistis ekspor produk kayu olahan Indonesia ke AS akan meningkat. ”Pangsa pasar produk kayu ke AS perlu diperhatikan karena konsumennya dikenal peduli terhadap isu lingkungan sehingga keberhasilan menembus pasar AS melalui ITE ini diharapkan bisa diikuti pasar-pasar di negara lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menjelaskan, anggota APHI merupakan bagian dari matarantai penting di sektor kehutanan. ”Pasokan bahan baku kayu ke industri kehutanan sebagian besar berasal dari anggota APHI yang saat ini berjumlah 424 perusahaan,” kata Indroyono.

Dia menjelaskan, dikembangkannya ITE E-commerce adalah memfasilitasi perdagangan produk hasil hutan Indonesia secara online antara produsen dan pembeli (business to business) langsung sehingga diperoleh margin lebih baik. Pilot project ITE Ecommerce tersebut telah mulai diujicobakan dengan melibatkan tiga pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (IUPHHK-HA), satu pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan satu pembeli dari luar negeri.

Paul O’Brien, Country Manager dari PNORS Tecnology Group menyatakan, manfaat yang diperoleh dari sistem ITE meliputi jaminan ketelusuran legalitas produk kayu dan penu run an biaya. Selain itu juga transaksi lebih fleksibel dan efisien.

”Jaringan ITE sedang dalam proses terkoneksi dengan sekitar 400 perusahaan diseluruh dunia yang bergerak dalam perdagangan produk kayu olahan, potensial menjadi mitra usaha pelaku usaha ke hutanan Indonesia,” katanya.

