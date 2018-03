JAKARTA - PT Food Station Tjipinang Jaya melalui berbagai vendor telur ikut menjamin bahwa tidak ada peredaran telur diduga palsu, seperti kasus di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) menjamin kualitas telur di Jakarta sangat baik.

Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo mengatakan, untuk penetapan vendor sebagai penyedia telur sudah dikualifikasi dengan sebaik mungkin. Bahkan, telur yang dijual ke masyarakat memiliki kualitas lebih baik dibandingkan telur biasanya.

"Telur itu bagus banget, kita one of the best kasih telur. Karena prinsip kita bagi warga Jakarta, jangan dikasih beras, telur, ikan yang jelek. Semua dikasih yang terbaik," tuturnya, di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Arief mengatakan, Food Station diamanahkan untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus menyediakan layanan pangan murah bagi masayarakat Jakarta. Walau harga jual murah, tetap saja kualitas dijaga.

Misalnya, beras kualitas premium dijual ke masyarakat dengan harga Rp6.000. Begitu juga telur, meski harganya realtif mahal Rp1.000 dibadingkan telur biasa, namun kualitas tetap lebih bagus.

"Harga belinya kan cuma Rp10.000 karena ada subsidi pemerintah di situ dan itu good corporate government. Semua untuk program KJP kemudian bantuan pangan non tunai disiapin yang terbaik," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya Anugerah Esa menceritkan awal mula telur palsu ditemukan oleh warga. Pada 14 Maret 2018 ada aduan warga yang datang soal telur palsu di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat.

"Sekitar Jam 14.20 ada warga datang ke pasar dan di saat antrean layanan KJP atau pelayanan pangan murah warga tersebut mempraktekan langsung bahwa ada telur palsu," tuturnya.

Tim PD Pasar Jaya pun langsung mengambil sampel telur tersebut untuk ditindaklanjuti. Setelah diperiksa, 15 Maret 2018 sampel yang diambil itu ternyara asli dan bahkan kualitas bagus.

"Jadi kami minta masyarakat DKI untuk lebih bijak, dari hasil pemeriksaan 15 Maret ini bahwa telur di distribusikan untuk program pangan murah telur asli dan kualitas sangat baik," pungkasnya.

(dni)