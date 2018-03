JAKARTA - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengumumkan penerima bantuan Responsive Innnovation Fund (RIF) pertama. Program ini adalah sebuah proyek bantuan teknis senilai Rp6 miliar dengan alokasi Rp1 miliar untuk setiap kawasan.

Direktur Proyek National Support for Local Investment Climates Rino A Sa'danoer menjelaskan, bantuan ini dirancang untuk menyediakan dukungan teknis terhadap Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) dipilih dari 39 daerah yang menjadi target nasional untuk Pusat Pertumbuhan Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

Bentuknya adalah bantuan teknis senilai Rp1 miliar per tahun untuk program di kawasan pedesaan.

"Bantuan ini diharapkan mendorong dan menstimulasi pengembangan ekonomi lokal dan penanaman investasi lokal berdasarkan penggunaan pendekatan inovatif untuk mendukung keseluruhan rantai nilai atas komoditas yang dipilih," kata dia di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Dia melanjutkan, bantuan ini merupakan bentuk kemitraan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kanada melalui National Support for Local Investment Climates (NSLIC) atau National Support for Enhanching Local and Regional Economic Development (NSELRED) ang diimplementasikan oleh CowaterSogema.

Adapun enam kabupaten yang menerima bantuan tersebut antara lain, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Banyuwangi.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyambut baik bantuan yang diberikan melalui kerjasama dengan pemerintah Kanada ini. Dia menyatakan, sumber daya manusia (SDM) petani lokal adalah mendasar untuk mengembangkan kawasan pedesaan.

Dengan berbekal SDM mumpuni, maka produk pedesaan diharapkan dapat bersaing di pasar.

"Apapun bentuk yang kita mau buat, kalau tidak disiapkan SDM dan pendanaanya tentunya itu tidak akan berjalan sempurna, jadi kita sangat merespons baik bantuan ini," kata dia.

Dia menjelaskan, saat ini Kabupaten Tabanan telah memiliki kelompok tani yang memiliki produk unggulan tiap wilayah. Kelompok tani tersebut, telah mengolah produk dari hulu hingga hilir.

Selanjutnya, bantuan teknis yang diterima akan diarahkan untuk meningkatkan SDM serta kualitas produk yang dihasilkan melalui pelatihan dari sisi hulu hingga hilir.

Harapannya, petani di Kabupaten Tabanan menjadi petani entrepreuner yang mandiri bukan hanya petani buruh.

"Kita akan bangga melihat petani kita bisa settle dan bisa mandiri," ujarnya.

Sekadar informasi, program ini akan berlangsung selama tiga tahun di mulai dari tahun ini. Program ini akan memilih proposal invovatif dari enam daerah yang berbeda tiap tahunnya. Pada tahun ini, proposal yang diajukan telah dievaluasi dalam rapat National Support for Local Investment Climates pada 10 November 2017 lalu.

