CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena dolar AS menguat menjelang pertemuan Federal Reserve yang diperkirakan secara luas akan menaikan suku bunga.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April turun USD5,9 atau 0,45%, menjadi ditutup pada USD1.311,9 per ounce.

The Fed akan mengakhiri pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Rabu waktu setempat atau Kamis (22/3) pagi waktu Indonesia, dengan keputusan tentang suku bunga dan konferensi pers akan mengikutinya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,6% menjadi 90,32.

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS menguat maka emas berjangka akan jatuh, karena logam mulia yang dihargakan dalam mata uang AS menjadi lebih mahal bagi para pemegang mata uang lainnya.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 14 sen atau 0,86%, menjadi menetap di USD16,128 per ounce. Platinum untuk penyerahan April turun USD9,4 atau 0,98%, menjadi ditutup pada USD945 per ounce.

