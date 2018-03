JAKARTA – Utang negara saat ini mencapai Rp4.034,80 triliun. Di era Presiden Joko Widodo, penggunaan utang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan hal produktif lainnya.

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri, utang dan pembangunan infrastruktur hubungannya sangat kecil. Di mana pemerintah mengatakan utang dilakukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur saat ini.

"Terbukti bahwa utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur. Karena (bangun) infrastruktur, yang berutang bukan APBN tapi BUMN itu," ungkapnya di kantor pusat Indef, Rabu (21/3/2018).

Dia mencontohkan, untuk pembangunan LRT penggunaan APBN hanya Rp1,6 triliun dan selebihnya adalah utang yang dikumpulkan sendiri oleh Adhi Karya. Kemudian, pembangunan transmisi listrik, dulu di APBN sekarang PLN yang bangun. Dengan kondisi ini maka dia menilai utang paling besar tidak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tapi sektor lainnya.

"Jadi utang itu digunakan lebih banyak untuk meningkatkan pos lain termasuk belanja pegawai. Ini bukan Zaman Orde Baru lagi, kalau Orde Baru utang dipakai seluruhnya untuk pembangunan. Sekarang utang dipakai umum, generik. Jadi enggak bener nih (utang untuk bangun infrastruktur)," jelasnya.

Faisal menjelaskan, pada 2016 rasio utang Indonesia terhadap PDB memang masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura. Tetapi perbedaannya adalah utang Singapura sebagian besar dibeli oleh rakyatnya sendiri melalui central providence fund.

"Jadi yang membiayai pembangunan di Singapura lewat utang itu adalah sebagian besar rakyat Singapura yang jaminan pensiunnya, jaminan ketenagakerjaannya. Karena di sana, gaji dipotong 30%. Kalau di Indonesia, makin besar itu SBN dikuasai asing. Enggak apa kalau tidak ada gejolak," jelasnya.

Dengan kondisi ini maka dia menyatakan utang yang tembus hingga Rp4.000 triliun tidak sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang selama ini dinyatakan oleh Pemerintah.

"Kenaikan utang pemerintah memang tajam, dan belum tentu untuk infrastruktur," tukasnya.

