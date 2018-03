JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menerima masukan mengenai tarif tol yang dinilai mahal. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pun tengah mengkaji persoalan tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah diperingatkan (warning) oleh Presiden untuk segera menuntaskan permasalahan tarif tol yang mahal ini. Menurutnya, pembahasan sedang dilakukan oleh pihak terkait yang mengelola jalan tol tersebut.

"Kami sudah diperintahkan Presiden. Presiden sudah dengar keluhan itu. BPJT dan Jasa Marga sedang melihat bagaimana caranya untuk bisa menurunkan harga," ungkap Basuki di DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurut Basuki, cara satu-satunya untuk menurunkan tarif tol adalah memperpanjang investasi (konsensi) pengelolaan tol.

"Hanya ada satu celah yaitu memperpanjang konsesi yang sekarang yang harganya Rp1.300 per km untuk gol 1 itu konsesinya sekitar 35 tahun-40 tahun. Kalau itu diperpanjang mungkin itu bisa turun sampai Rp1.000 per km," jelasnya.

Seperti diketahui, saat ini tarif tol yang dibangun pada 2010-2017 sekitar Rp900-Rp1.300 per km sedangkan pada tahun 1980 tarifnya baru sekitar Rp200-Rp300 per km dan kemudian tahun 2000-2010 tarifnya hanya Rp600-Rp700 per km. Itulah yang menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan tol.

Namun untuk lama perpanjangan masih akan dibicarakan terlebih dahulu. Karena lama kontrak maka beda juga tarifnya. Sehingga jika ingin tarif murah maka kontrak juga harus diperpanjang lebih lama.

"Lagi dipelajari, misalnya 45 tahun berapa harganya, 50 tahun berapa, dan 55 tahun berapa serta 60 tahun berapa. Nanti baru kita putuskan," jelasnya.

Basuki juga menekankan, ini harus dilakukan tahun ini dan tidak akan mengubah regulasi yang ada.

Sementara itu, Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, perpanjang konsensi atau investasi merupakan opsi yang paling tepat dan harus segera dilakukan agar tarif tol bisa lebih murah.

"Artinya kita coba menekan biaya tadi dengan tetap menjaga investasinya. Ini kan investasi di pihak swasta yang harus kita maintain pengembalian. Ya bisa saja dengan memperpanjang konsesi, kan kayak balon kan komponennya ada tarif, ada konsesi, kalau tarif diturunkan ya konsesi nambah, kayak gitu loh," tukasnya.

