Pembobolan ATM Marak di DIY, 17 Pelaku Diamankan

Masyarakat DIY diminta waspada saat melakukan transaksi di mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Ini lantaran jaringan pembobolan kartu ATM sudah menyasar di seluruh wilayah DIY. Data Polda DIY sejak Januari hingga Maret telah mengamankan 17 tersangka pembobol ATM dari 89 lokasi.

Masing-masing dari enam tersangka beraksi di wilayah Sleman dan Bantul serta lima tersangka di wilayah Kota Yogyakarta. Modus operasi mereka biasanya dengan mengganjal ATM. Saat mengalami kesulitan, biasanya ada yang datang, baik berperan sebagai orang yang mengantre atau sebagai petugas bank dengan memakai baju seragam bank di ATM tersebut.

Untuk melancarkan aksinya, meminta nasabah yang ATM-nya terganjal itu menghubungi stiker call center yang ada di ATM. Padahal itu call center palsu. Call center bank hanya ada satu, yaitu tertera di mesin ATM bukan yang ada di stiker menempel.

Setelah menghubungi nomor tersebut, ditanyai tentang identitas dan nomor PIN-nya. Dengan data itu, dimanfaatkan jaringan tersebut untuk menduplikasi ATM dan menarik uang nasabah yang menelepon.

“Karena itu, kami minta masyarakat berhati-hati saat bertransaksi di ATM,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskirmum) Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo di Mapolda DIY, kemarin.

Hadi menjelaskan, jika mengalami kesulitan saat di ATM selain menghubungi call center yang muncul di mesin ATM, lebih baik tidak melanjutkan transaksi. Jika ATM-nya tertelan segera melaporkan kepada bank tersebut. Termasuk jika ada orang memakai seragam bank agar tidak mempercayainya.

Menurut Hadi, dari 89 lokasi ATM dengan 17 tersangka yang berhasil dibobol jumlahnya ada Rp100 juta, tapi sebenarnya jumlah diperkirakan lebih banyak lagi, yaitu mencapai miliaran rupiah. Sebab itu hanya yang terangkap tangan saat di TKP.

Sementara itu, pihak Bank Indonesia (BI) Yogyakarta menegaskan, kalangan perbankan telah mengambil langkah-langkah antisipatif mencegah kejahatan skimming.

“Setiap nasabah rutin mengecek ATM sehari hingga dua kali untuk mencegah kejahatan skimming ini,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Fitriani.

Selain itu mengganti ATM yang masih menggunakan magnetic stripe dengan sistem chip untuk meningkatkan keamanan.

Menteri Rini Sosialisasi Proyek Kereta Cepat di Posyandu Sambil Elus Perut Bumil Menteri BUMN Rini Soemarno, pagi ini mengunjungi Perkebunan Walini, Bandung Barat, Jawa Barat dalam rangka bagian dari peringatan HUT ke-20 Kementerian BUMN. Dalam kunjungannya, Menteri Rini menggunakan kereta dari Stasiun Gambir dan tiba sekitar pukul 08.00 WIB di Stasiun Maswati, Cikalongwetan, Bandung Barat. Setelah tiba di Stasiun, Menteri Rini beserta jajaran direksi BUMN berjalan kaki ke posyandu terdekat dan berdiskusi dengan ibu-ibu. Dalam diskusi tersebut, Menteri Rini sempat menyinggung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang melalui Walini. "Kami dari Kementerian BUMN sedang berulang tahun dan kita sedang membangun kereta cepat. Diharapkan pembangunan ini dapat membantu masyarakat di sini," kata Rini di Cikalongwetan. Sembari mengelus-elus perut salah satu ibu yang sedang hamil, Rini meminta doa agar BUMN semakin sukses dan membawa manfaat kepada masyarakat sesuai dengan visinya, yakni BUMN Hadir untuk Negeri. Setelah menyambangi posyandu, Rini juga meninjau Program Padat Karya Tunai (Cash for Work). Padat Karya Tunai dilakukan dengan membersihkan saluran irigasi karena banyak saluran di kebun Walini yang harus dibersihkan agar aktif kembali. Ada pun kebun Walini yang menjadi lokasi pembangunan kereta cepat ini terletak di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan BUMN dengan China Railway International Corporation. Awalnya, proyek itu membutuhkan investasi sebesar 5,988 miliar dolar AS (sekitar Rp80,87 triliun, kurs Rp13.500). Namun, angka tersebut melonjak menjadi USD6,071 miliar (sekitar Rp81,95 triliun) karena biaya asuransi dan biaya pelindung pinjaman terhadap volatilitas yang tak terduga atau "Debt Service Reserve Account" (DSRA). Porsi pendanaan proyek tersebut terbagi dua, yakni 75 persen ditanggung China Development Bank (CDB) dan sisa 25% dari ekuitas pemegang saham KCIC. Indef Peringatkan Siklus Krisis 10 Tahunan Indonesia Institute for Development of Economics and Finance (Indef) kembali mengingatkan pemerintah terhadap krisis ekonomi dan moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Di mana krisis ini terjadi setiap 10 tahun atau disebut siklus 10 tahun. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pada tahun 1997-1998 Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan krisis moneter yang bersumber dari Thailand dan berdampak ke ekonomi Indonesia yang cukup lama. Menurutnya, pada 2008 ekonomi dunia kembali diterpa krisis yang bersumber dari properti di AS. Namun pada 2008 krisis bisa dihadapi karena fundamental keuangan Indonesia kuat untuk menopang krisis. Lalu, dia menyebutkan pada tahun 2018 ini adalah 10 tahun pasca krisis terakhir di 2008. Lalu apakah Indonesia akan kembali mengalami krisis keuangan? "Kalau dilihat dari krisis yang kita alami, mungkin lebih banyak dari sektor keuangan dan kalau kita review dan bandingkan sumber krisis di 1998, 2008 ini kan transmisinya terlalu kuat ke ekonomi kita karena fundamental keuangan kita rapuh. Tapi 2008 karena fundamental keuangan kita kuat, maka transmisi krisis tidak terlalu dalam. Makanya kita mengklaim kita tidak terlalu influence dengan krisis yang ada di AS," ungkapnya di kantor Indef, Rabu (21/3/2018). Menurutnya, pada tahun ini indikator kinerja sektor keuangan terutama perbankan relatif sehat, walaupun resiko kredit macet (nonperforming loan/NPL) sedikit naik tapi secara keseluruhan sektor perbankan masih relatif sehat. Dengan kondisi ini maka dia menilai bahwa krisis pada tahun ini tidak perlu di khawatirkan. "Jadi besar kemungkinan apa potensi krisis di 2018 kita hampir yakin relatif tidak mengkhawatirkan," jelasnya. Namun, dia tetap mengingatkan krisis 2011 yang terjadi di Yunani dan sebagian besar negara Portugal, Italia, Irlandia, Spanyol. Hampir semua yang terjadi di negara itu mengalami persoalan dan paling parah di Yunani yang bersumber dari sektor fiskal. Di mana dia menilai ini seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. "Karena indikasi yang terjadi di Yunani, Portugal berasal dari beberapa variabel dan indikator mirip dengan kita. Artinya kita tidak ingin membuat ini menjadi kekhawatiran apalagi di tahun politik, tapi kita harus aware bahwa persoalan ULN kita ini dinyatakan aman atau tidak aman, tidak hanya sekedar rasio utang terhadap GDP," tukasnya.