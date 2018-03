MEDAN - PT MNC Sekuritas kembali meresmikan galeri investasi atau point of sales di kota Medan, Sumatra Utara. Peresmian Galeri Investasi ini merupakan kolaborasi MNC Sekuritas, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Universitas Harapan Medan

Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria mengungkapkan, melalui peresmian tersebut, MNC Sekuritas telah memiliki 108 point of sales secara nasional. Khusus untuk Medan, ini merupakan point of sales ke-4.

“Galeri Investasi BEI Universitas Harapan Medan ikut melengkapi empat point of sales MNC Sekuritas yang sudah ada sebelumnya di wilayah Sumatera Utara, yaitu MNC Financial Services Medan di Gedung MNC Financial Center Medan, Galeri Investasi BEI Universitas HKBP Nommensen Medan, Galeri Investasi BEI Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, dan Galeri Investasi BEI STIE Bina Karya Tebing Tinggi” katanya Kamis (22/3/2018).

Fifi berharap Galeri Investasi Universitas Harapan Medan dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan jumlah transaksi, jumlah nasabah, aktivitas edukasi, dan pemerataan informasi melalui media sosial.

“MNC Sekuritas akan mengapresiasi pencapaian yang berhasil diraih oleh mitra Galeri Investasi sepanjang tahun 2018 ini melalui ajang apresiasi Galeri Investasi Idol (GI Idol),” tambahnya.

Sebelumnya, perusahaan yang berada dibawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk ini telah menyelenggarakan GI Idol untuk kali pertama pada awal Maret 2018. Di acara ini, MNC Sekuritas mengapresiasi mitra Galeri Investasi MNC Sekuritas atas pencapaian sepanjang tahun 2017.

“Tentunya kami menunggu kehadiran Galeri Investasi MNC Sekuritas baru yang mampu mendobrak dan melakukan terobosan-terobosan baru dalam memerahputihkan pasar modal Indonesia,” tutup Fifi

