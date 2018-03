NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) turun tajam pada pembukaan perdagangan, karena saham teknologi merosot di tengah kekhawatiran meningkatnya peraturan di tengah masalah privasi data Facebook Inc (FB.O). Di sisi lain, rencana AS untuk mengenakan tarif pada China memicu kekhawatiran perang perdagangan.

Indeks Dow Jones Industrial Average .DJI turun 277,24 poin atau 1,12% menjadi 24.405, indeks S&P 500 .SPX kehilangan 27,14 poin atau 1% menjadi 2.684,79 dan indeks Nasdaq Composite .IXIC turun 87,81 poin, atau 1,2%, menjadi 7.257,47.

Saham Facebook Inc turun 3% setelah Chief Executive Mark Zuckerberg meminta maaf. Nampaknya langkah tersebut tidak banyak meredam investor Wall Street, lantaran Facebook "menjual" privasi data pengguna yang akan merugikan perusahaan.

Zuckerberg pun berjanji akan membatasi akses pengembang lebih ketat agi. Pasalnya dia mendapat tuduhan bahwa konsultan politik yang berbasis di London, Cambridge Analytica, mengakses data dengan tidak tepat untuk membangun profil pemilih Amerika dan mempengaruhi pemilihan presiden 2016.

Analis dari beberapa broker menyatakan lega, tidak ada tanda-tanda dalam pembaruan status Zuckerberg di baris atau dalam wawancara berikutnya dari pergeseran yang lebih mendasar dalam model pendapatan yang digerakkan oleh iklan perusahaan.

Saham Facebook pun membuat kerugian USD46 miliar dari nilai pasarnya. Beberapa analis mengatakan perusahaan harus menanggung biaya tambahan untuk menopang reputasinya di bulan depan.

Saham teknologi telah jatuh bersama Facebook minggu ini karena para investor khawatir perselisihan itu cenderung mengarah pada pengawasan yang lebih ketat dari platform global seperti Google, Twitter dan Snapchat.

(mrt)