JAKARTA - PT Go-Jek Indonesia, perusahaan penyedia jasa transportasi online, tercatat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sekira Rp9,9 triliun setiap tahunnya. Nilai ini setidaknya hanya disumbang dari layanan pada roda dua saja.

Pernyataan tersebut merupakan hasil penelitian Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengenai dampak sosial ekonomi dari hadirnya Go-Jek terhadap perekonomian Indonesia dalam periode Oktober-Desember 2017. Adapun penelitian ini sendiri bekerjasama langsung dengan pihak Go-Jek.

Manajer Penelitian Lembaga Demografi FEB UI Paksi CK Walandouw mengatakan, angka Rp9,9 triliun per tahun terdiri dari kontribusi yang disumbangkan fitur Go Ride sebanyak Rp8,2 triliun per tahun atau Rp682,6 miliar per bulan pada perekonomian Indonesia. Hal ini berdasarkan dari penghasilan mitra pengemudi Go-Jek sebanyak 3.315 orang.

Sedangkan sisanya sebanyak Rp1,7 triliun per tahun atau Rp138,6 miliar perbulan yang berasal dari fitur Go-Food. Ini berdasarkan penghasilan dari mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 806 yang bergabung dalam Go-Food.

Lewat hasil penelitian di 9 kota besar yakni Bandung, Bali, Balikpapan, Jabodetabek, DI Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang dan Surabaya, didapatkan rata-rata pendapatan mitra pengemudi meningkat 44%. Peningkatan ini juga sejalan dengan pengeluaran mitra pengemudi yang naik 31%.

"Rata-rata pendapatan mitra pengemudi meningkat 44% sejak bergabung dengan Go-Jek dan rata-rata pengeluaran mitra Go-Jek juga meningkat 31%. Jadi ada 13% untuk mereka bisa saving (menabung) dari hasil pendapatan mereka," ujar dia dalam konferensi pers di Hong Kong Cafe, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Dia menjelaskan, pendapatan rata-rata mitra pengemudi fulltime atau penuh waktu sebesar Rp3,48 juta. Ini 1,25 kali lelih besar daripada rata-rata upah minimum kota di 9 wilayah survei tersebut yang Rp2,8 juta per bulan.

"Kalau data pemerintah daerah (data penghasilan) kita satukan, bagimana memperlihatkan kenaikan banyak atau enggak, kita bandingkan dan angkanya diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)," imbuhnya.

Sedangkan untuk UMKM di 9 kota tersebut juga, sebelum bemitra dengan Go-Jek 76% mitra tidak melayani pengiriman pesan antar, sehingga 70% mitra UMKM kini menjadi go online usai bergabung. Dia menjelaskan, sebanyak 56% mitra UMKM merasakan peningkatan volume transaksi lebih dari 10% sebanyak 56% mitra.

"Ini juga menunjukkan, Go-Jek juga berdampak mendorong UMKM untuk jadi go online," kata dia.

Sementara itu, Ketua Lembaga Demografi FEB UI Turro S Wongkaren menambahkan, meski penelitian ini berdasarkan kerjasama dengan pihak Go-Jek sendiri, Paksi menyatakan itu tak mengurangi hasil independensi penelitian. Sebab kata dia, baik hasil penelitian negatif maupun positif, hasilnya akan tetap dipaparkan pada publik. "Karena FEB UI berkontribusi tenaga, pemikiran dan Go-Jek sediakan data secara khusus. Kami lakukan ini karena kami berpikir harus kerjasama dengan yang punya data. Apakah kurangi indepedensi? Saya pikir tidak. Kalau untuk kami ga ada masalah hasilnya (penelitian) postif atau negatif," ucapnya. Untuk diketahui, penelitian yang berlangsung sekira 3 bulan ini dengan margin error di bawah 5% Keterbatasan dalma penelitian ini pun hanya melihat pada fitur Go-Food dan Go-Ride saja.