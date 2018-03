JAKARTA - Tranportasi online ternyata memberikan penghasilan yang menguntungkan bagi pengemudinya. Mitra pengemudi Go-Jek Indonesia mampu menghasilkan Rp3,48 juta per bulannya.

Data ini berdasarkan penelitian Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengenai dampak sosial ekonomi dari hadirnya Go-Jek terhadap perekonomian Indonesia dalam periode Oktober-Desember 2017. Penelitian dilakukan pada sembilan kota besar yakni Bandung, Bali, Balikpapan, Jabodetabek, DI Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang dan Surabaya dengan sampel sebanyak 3.315 mitra pengemudi.

Manajer Penelitian Lembaga Demografi FEB UI Paksi CK Walandouw mengatakan, transportasi online membuat lapangan kerja baru bagi masyarakat khususnya pengangguran. Bahkan pendapatan yang diberikan dari pekerjaan ini bisa melampaui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

"Pendapatan rata-rata mitra pengemudi penuh waktu, yang sebesar Rp3,48 juta 1,25 kali lebih besar dari pada rata-rata UMK di sembilan kota itu," ujar dia dalam konferensi pers di Hong Kong Cafe, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca Juga : Sri Mulyani: Jika Capek, Pesan Martabak Lewat Go-Food

Penelitian menunjukkan, pendapatan rata-rata seluruh pengemudi dari penuh waktu atau paruh waktu, mencapai Rp3,31 juta. Kata dia, ini juga lebih tinggi dibandingkan pendapatan pegawai pada umumnya.

Berdasarkan Survei Kerja Nasional 2016, pendapatan Rp3,31 tersebut juta lebih tinggi dibandingkan pegawai sektor transportasi rata-rata berpenghasilan Rp3,1 juta per bulan, pegawai sektor industri sebesar Rp2,34 juta per bulan dan status pekerjaan pegawai sebesar Rp2,66 juta per bulan.

Selain itu, didapatkan rata-rata pendapatan mitra pengemudi meningkat 44% setelah menjadi bagian dari aplikator tersebut. Peningkatan ini juga sejalan dengan pengeluaran mitra pengemudi yang naik 31%.

Baca Juga : Singgung Ojek Online, Menhub: Banyak Terobosan Out of The Box Telah Dilakukan

"Rata-rata pendapatan mitra pengemudi meningkat 44% sejak bergabung dengan Go-Jek dan rata-rata pengeluaran mitra Go-Jek juga meningkat 31%. Jadi ada 13% untuk mereka bisa saving (menabung) dari hasil pendapatan mereka," ucapnya.

Paksi juga mengatakan, lewat mitra pengemudi, Go-Jek menyumbang Rp8,2 triliun per tahun pada perekonomian Indonesia.

"Jika per bulan, sekira Rp682,6 miliar menyumbang pada perekonomian Indonesia," ucapnya.

(feb)

(rhs)