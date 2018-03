JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas melakukan peluncuran acara Indonesia Development Forum (IDF) yang akan berlangsung pada Juli 2018 di Jakarta. IDF merupakan acara kerjasama Indonesia dengan pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, IDF 2018 akan mengusung tema Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago yang merupakan kelanjutan dari IDF 2017 yang bertema Fighting Inequality for Better Growth.

IDF merupakan wadah untuk memberikan solusi langsung bagi pemerintah Indonesia untuk menurunkan disparitas antar daerah, yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo saat ini. Di mana dalam dua tahun terakhir, rasio disparitas sudah cenderung mengalami penurunan.

