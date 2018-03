JAKARTA - Mengakhiri perdagangan kemarin sore, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah 58,75 poin terpengaruh sentimen negatif eksternal. IHSG ditutup melemah 58,75 poin atau 0,93% menjadi 6.254,07, sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 11,78 poin (1,13%) menjadi 1.026,65.

”Sentimen eksternal yang cenderung negatif membuat IHSG kembali bergerak melemah," ujar Kepala Riset MNC Sekuritas, Edwin Sebayang di Jakarta, kemarin.

Dia mengemukakan bahwa salah satu yang masih menjadi perhatian investor di pasar saham yakni munculnya proyeksi bank sentral Amerika Serikat (The Fed) akan agresif menaikan suku bunganya serta potensi perang dagang global akibat kebijakan proteksionis Presiden AS. ”Situasi itu membuat investor berhati-hati dalam menempatkan asetnya di negara berkembang," katanya.

Dari dalam negeri, lanjut dia, muncul kekhawatiran baru dari investor mengenai kebijakan pemerintah yang dinilai kurang mendukung untuk sektor usaha tertentu. ”Setelah kebijakan penetapan harga khusus batu bara dalam penerapan domestic market obligation (DMO) yang berimbas pada saham sektor pertambangan, kini muncul kabar mengenai penurunan tarif tol," jelasnya.

Kendati demikian, menurut dia, kondisi fundamental ekonomi dan emiten di dalam negeri relatif masih positif, penurunan saham-saham di BEI saat ini dapat dijadikan kesempatan untuk diakumulasi mengingat harganya sudah relatif murah. ”Fundamental emiten secara umum masih baik, terlihat dari masih besarnya dana belanja modal (capital expenditure/capex) yang dianggarkan pada tahun ini, sehingga investor bisa melakukan aksi beli secara selektif," katanya.

Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan sebanyak 382.792 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,209 miliar lembar saham senilai Rp10,897 triliun. Sebanyak 137 saham naik, 220 saham menurun, dan 118 saham tidak bergerak nilainya atau stagnan. Bursa regional, di antaranya indeks bursa Nikkei ditutup naik 211,01 poin (0,99%) ke 21.591,99, indeks Hang Seng melemah 343,46 poin (1,09%) ke 31.071,05 dan Straits Times melemah 19,76 poin (0,56%) ke posisi 3.491,37.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG dibuka menguat sebesar 19,14 poin atau 0,30% ke posisi 6.331,98. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak naik 4,79 poin (0,46%) menjadi 1.043,23. Kata analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, kepastian kenaikan suku bunga The Fed memicu investor kembali melakukan posisi beli.”Kenaikan suku bunga The Fed itu mengurangi ketidakpastian yang selama ini beredar," tuturnya.

Disebutkan, bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 1,5-1,75% dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga lagi pada 2018. Kendati demikian, lanjut Reza Priyambada, IHSG diproyeksikan masih dalam pergerakan terbatas. Setelah adanya kepastian dari The Fed, pelaku pasar juga masih bereaksi negatif terhadap kebijakan proteksionis perdagangan Amerika Serikat.

